São Gonçalo: equipes de resgate de animais abandonados seguem fiscalização pelas vias públicasRenan Otto

Publicado 08/11/2024 11:30

Sõ Gonçalo - Os animais resgatados em vias públicas pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo já estão recebendo tratamento veterinário no curral em Seropédica, para onde eles estão sendo levados. Desde o início do mês, equipes de resgate estão percorrendo as ruas do município para retirar animais de grande porte das vias públicas.

“Esse é um grande passo que o município de São Gonçalo está dando em relação aos cuidados com os animais. Estamos garantindo um tratamento específico para cada animal que é abandonado de maneira irresponsável nas ruas da cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira.

Os animais de grande porte - que podem ser equinos, bovinos, asininos, suínos, bubalinos, caprinos e ovinos - são apreendidos durante rondas diárias realizadas na cidade pela empresa contratada, que tem convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a supervisão da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e da Secretaria de Transportes.

Ao chegarem no curral, os animais são recebidos por um médico veterinário que realiza exames laboratoriais, medicação e vacinação da raiva. Os animais são acompanhados diariamente por uma equipe especializada.

“Assim que os animais chegam, nós garantimos que eles sejam examinados, até mesmo para fazer um registo de suas condições de saúde. No dia a dia, todos os bichos são supervisionados de forma que sejam garantidos todos os direitos deles de acordo com a legislação. Fazemos de tudo para que esses animais recebam os melhores cuidados possíveis”, destacou Bruno Gonçalves, médico veterinário e responsável técnico do curral.

O animal resgatado ficará até, no máximo, 30 dias no curral, sob cuidados da equipe da unidade. Após o prazo estabelecido em lei, ele poderá ser doado ou leiloado, por exemplo, caso o tutor não apresente a documentação necessária para reavê-lo e não efetue o pagamento das taxas e multas decorrentes da apreensão.

Caso o tutor do animal queira resgatá-lo, ele deve comparecer à Secretaria de Meio Ambiente e solicitar as informações necessárias para reaver o animal. A Secretaria de Meio Ambiente fica na Travessa Peri dos Santos, n° 42, no bairro Estrela do Norte (ao lado do Clube Mauá).