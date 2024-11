São Gonçalo: Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou workshop inclusivo - Julio Doniz

São Gonçalo: Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou workshop inclusivoJulio Doniz

Publicado 08/11/2024 12:00

São Gonçalo - Em alusão à Semana do Empreendedorismo Feminino, o Espaço + Conhecimento do Partage Shoping, no Centro, recebeu, na tarde da última quinta-feira (7), o Workshop para as Empreendedoras, realizado pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, da Prefeitura de São Gonçalo.

O evento foi realizado para conscientizar as mulheres sobre os desafios enfrentados por empreendedoras, uma grande oportunidade para conexão e acesso a informações e recursos que podem ajudá-las a impulsionar seus negócios.

Uma mesa composta por empreendedoras que passaram pela formação do Lidera Mulher foi montada no local. Foi uma tarde de depoimentos de diversos casos de sucesso de ex-alunas, relatando a diferença que o programa fez em suas vidas, destacando a importância do empoderamento feminino e autonomia financeira, possibilitando que as mulheres exerçam seus diversos papéis.

O workshop contou com exposição de produtos das empreendedoras participantes, possibilitando o networking. A mesa teve participação do secretário de Assistência Social, Felipe Mattos; da subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva; e do subsecretário de Proteção Social Especial, Jair Mello.

“O Programa Lidera Mulher possibilita o empoderamento feminino, fazendo com que as mulheres ganhem controle sobre suas próprias vidas e se tornem capacitadas para tomar decisões que afetam seu futuro. Esse evento foi criado para mostrar a importância e a diferença que o empreendedorismo feminino realiza em nossa cidade, inspirando novas empreendedoras para buscar o seu sucesso pessoal e profissional”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

O evento também contou com a apresentação cultural da empreendedora e cantora Ana Carla Rodrigues da Silva, que participa atualmente do Espaço Lidera Mulher trabalhando com macramê, e realizou uma bela apresentação. Por fim, as mulheres foram agraciadas com um belo café para homenageá-las.

Capacitação feminina tem sido um dos grandes destaques da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que já capacitou mais de 1.200 mulheres através do projeto Lidera Mulher, realizado em parceria com o Sebrae. Nos últimos anos, São Gonçalo tornou-se um celeiro do empreendedorismo, e nessa gestão os números se multiplicam cada vez mais, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades das mulheres gonçalenses.