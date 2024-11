São Gonçalo: apoio ao atleta gonçalense - Divulgação

Publicado 09/11/2024 09:00

São Gonçalo - O município de São Gonçalo se destaca no cenário esportivo com o “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, um programa da Secretaria de Esporte e Lazer que visa apoiar atletas em suas competições. Neste ano, 15 esportistas da cidade receberão o benefício para participar do Adu Dhabi Word Jiu-Jítsu Championship, que acontece até dia 17 de novembro.



Entre os atletas beneficiados, estão jovens promessas e veteranos da modalidade, incluindo:



- Agatha Azevedo Silva, 15 anos



- Lais Rosa Tomaz, 9 anos



- Arthur Gabriel Paiva, 13 anos



- Anna Beatriz Sousa Lopes, 14 anos



- Michel Martins Kmiec, 43 anos