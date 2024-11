São Gonçalo: primeiro evento sobre Meio Ambiente foi realizado esta semana - Divulgação

Publicado 09/11/2024 09:00

São Gonçalo - Cerca de 240 alunos da rede municipal de ensino participaram, nesta quarta-feira (6), da 1ª Mostra de Educação Ambiental de São Gonçalo, que aconteceu no Teatro Municipal. O evento, que discorreu sobre a importância da preservação do meio ambiente, foi realizado pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Educação da Prefeitura de São Gonçalo. A ação contou também com a parceria do Projeto Águas da Guanabara, da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (Feperj).



Durante o evento, os estudantes puderam apresentar os trabalhos que desenvolveram sobre a importância da preservação do meio ambiente, como um mapa do Brasil feito com tampinhas de garrafa PET, esculturas recicláveis e etc. Além disso, representantes das secretarias de Meio Ambiente, Educação, Cultura, Conservação, Agricultura e Pesca, Saúde e Defesa Civil e de Transportes conversaram sobre as ações que a Prefeitura desenvolve no município sobre o tema, como os Ecopontos, que incentivam a reciclagem e a coleta seletiva do lixo.



Além disso, estavam presentes também representantes da Colônia de Pescadores Z8 e da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), estes últimos sendo responsáveis pela apresentação teatral “A Batalha da Natureza”.



O secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira Rosa, explicou a importância do evento para o município. "O evento busca conscientizar os nossos jovens sobre a importância de preservar o meio ambiente. Essas crianças serão o futuro do nosso município e, além disso, as ideias aqui difundidas poderão ser levadas por elas para seus pais. Aqui, as crianças vão apresentar também os trabalhos desenvolvidos nas escolas durante o ano letivo. Contamos também com a participação de várias secretarias, mostrando nossa integração", disse.



O evento tem como objetivo promover a conscientização sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental.



Maurício Nascimento, secretário de Educação, também destacou a importância do que foi feito durante o evento."A preservação do meio ambiente é um tema muito importante e recorrente nas escolas municipais de São Gonçalo e este projeto contribui muito para fornecermos uma educação ambiental de qualidade. Ficamos felizes com a parceria das secretarias da Prefeitura em prol da aprendizagem e ver o quanto os alunos se envolveram com o tema. Com certeza, eles serão multiplicadores dessa conscientização em relação ao Meio Ambiente", disse.







O debate e as aulas sobre a importância da preservação do meio ambiente refletiram de forma positiva nos alunos da rede municipal. Um exemplo é Mariana da Costa Souza, de 11 anos, aluna do 5° ano da Escola Municipal Itaitindiba. Ela fez uma maquete sobre energia hidrelétrica com seus colegas durante uma aula e entendeu, a partir daí, a importância da preservação do meio ambiente."Aprendemos muito sobre as formas de energia e estou gostando do evento de hoje. É legal participar dessas atividades na sala de aula. Eu sempre converso com meus pais sobre o que aprendi na escola", afirmou.



Outros eventos



A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, nos dias 29 e 30 de novembro, a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de São Gonçalo (CMMA-SG). Com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”, o evento será realizado com objetivo de elaborar proposições sobre emergência climática, para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.



Para participar, é necessário ser maior de 16 anos. Os participantes poderão realizar a pré-inscrição a partir desta segunda-feira, dia 4, até o dia 24 de novembro, por meio digital, através do formulário disponível através do seguinte endereço eletrônico:



As inscrições também podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo.