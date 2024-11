São Gonçalo: mais três unidades de saúde do município foram revitalizadas com obras - Divulgação

Publicado 11/11/2024 10:00

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo entregou mais três unidades de saúde da família (USFs) revitalizadas para a população: Juarez Antunes, Luiz Paulo Guimarães, ambas no Laranjal; e Emílio Ribas, no Barracão. As três receberam reformas estruturais, revisão das redes elétrica e hidráulica, pintura, adequação de ambientes e manutenção em geral.

A determinação do prefeito Capitão Nelson é que todas as unidades de saúde consigam atender a população com ambiente adequado e com mais dignidade. As benfeitorias são estendidas para os funcionários, que também trabalham melhor em uma unidade que proporciona bem-estar.

As revitalizações também incluem climatização, adequações gerais, além da revitalização da fachada para a padronização das unidades municipais de saúde. O Juarez Antunes ainda teve uma área ampliada para a inclusão do serviço de fisioterapia. As três unidades já tinham sido contempladas, em reforma anterior, com banheiros adaptados para deficientes e rampas de acessibilidade.

“A humanização nos atendimentos é o que queremos para todas as unidades de saúde. Estamos melhorando as USFs no que diz respeito ao físico, mas precisamos e orientamos os funcionários para que haja a mudança também no atendimento ao paciente. Queremos profissionais comprometidos e com amor nas unidades. Nada substitui o ser humano. Não adianta ter uma máquina de primeira se o atendimento não for de primeira”, opinou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Bianca Serour.