São Gonçalo: parceria com primeira escola de medicina do município - Luiz Carvalho

São Gonçalo: parceria com primeira escola de medicina do municípioLuiz Carvalho

Publicado 11/11/2024 12:00

São Gonçalo - Integração e cooperação para São Gonçalo também se destacar na área da Medicina. Esse é o objetivo do convênio entre a Prefeitura de São Gonçalo e a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), pioneira no ensino superior na cidade e, agora, também, com o primeiro curso de Medicina oferecido em São Gonçalo. Com o convênio, as unidades de saúde municipais serão beneficiadas com investimentos em infraestrutura, equipamentos, contratação de profissionais e residência médica.



Na ultima semana o prefeito Capitão Nelson, a secretária municipal de Saúde, Dra. Bianca Serour, e o pró-reitor Administrativo da Universo, Wallace Salgado de Oliveira, se reuniram para debater a parceria. “A vinda da faculdade de Medicina para São Gonçalo vai ser de extrema importância para o município. O estágio dos alunos na rede municipal de saúde vai trazer benefícios tanto para os alunos, que estarão atuando na prática, como para a cidade, que poderá contar com empenho dos estudantes nos atendimentos à população”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A Universo já está com tudo pronto para iniciar as aulas e vai receber 60 novos alunos de Medicina anualmente. Através do convênio com a Prefeitura de São Gonçalo, estagiários irão atuar em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais e centros especializados . A secretária Dra. Bianca Serour destacou a integração da Prefeitura com a faculdade de Medicina.

“É muito importante que haja essa parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, com a faculdade de Medicina da Universo. Temos um campo muito vasto em nossa saúde para que os alunos tenham vivência e experiência na prática. Além disso, quando os alunos criam vínculo com nosso município, nossa rede de saúde, criamos uma expectativa de que eles fiquem conosco quando se formarem , aumentando nossa gama de profissionais, que tanto precisamos”, disse .

O pró-reitor administrativo da Universo, Wallace Salgado de Oliveira, destacou o papel do município para a chegada do curso de Medicina em São Gonçalo.

“A Prefeitura tem grande importância para trazermos o curso de Medicina para São Gonçalo. Conseguimos o curso também pelo esforço da Prefeitura, através da sua rede de saúde, onde os estudantes atuarão nas atividades práticas de estágio”, disse o pró-reitor.