São Gonçalo: cidade ganha mais um espaço para o morador cuidar da saúdeRenan Otto

Publicado 11/11/2024 16:26

São Gonçalo - Pacientes da Unidade de Saúde da Família (USF) Bandeirantes ganharam um local de atendimento novinho na última sexta-feira (08). De uma antiga casinha nos fundos do terreno, a unidade nova ocupa todo o espaço e tem dois andares. Preparada para atender 20 mil pacientes, a USF foi inaugurada pelo prefeito Capitão Nelson e começa a atender nesta segunda-feira (11).

“É uma satisfação estar aqui fazendo mais uma entrega para a nossa população. Venho lutando, desde o primeiro dia de governo, para dar mais dignidade ao gonçalense e ao servidor com local decente, adequado, climatizado, com consultórios amplos, mobiliário e equipamentos novos. Agora, o servidor tem que atender bem e acolher as pessoas. Vamos primar pelo atendimento adequado e correto. Conto com vocês para que a gente consiga realizar um trabalho de excelência. Eu tenho certeza de que a gente está conseguindo resgatar a autoestima da população gonçalense. Já fizemos muito, mas vamos fazer muito mais. Eu peço a ajuda de todos para o trabalho continuar porque ninguém faz nada sozinho”, disse o prefeito.

Os pacientes terão à disposição cinco equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O posto também terá dentistas, profissionais dos programas da Atenção Básica com a oferta de preventivo, puericultura, pré-natal, medição da pressão arterial e da glicose, exames laboratoriais e os profissionais do e-Multi: nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. Haverá também vacinação, serviço de curativo e coleta de exames laboratoriais.

“Nós somos um time, a gente precisa uns dos outros, a gente não tem outra forma de fazer a diferença se não for com a nossa união, com o comprometimento. Por isso, a gente pede a toda equipe que o público seja atendido com humanização, empatia e acolhimento. A atenção primária precisa ter esse papel assistencial, diminuindo as entradas nas unidades de urgência e emergência. A gente precisa que o gonçalense tenha, perto da sua casa, uma assistência de qualidade”, pediu a secretária municipal de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

A nova estrutura tem consultórios multifuncionais, ginecológico e odontológico, salas de vacina, inalação, curativo, esterilização, observação, multiuso, administração, espera, recepção, farmácia, copa, almoxarifado, estoque, fraldário, vestiário, banheiros para funcionários e adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria de Saúde, a USF Bandeirantes tem ambientes humanizados e climatizados. Os postos estão sendo padronizados e recebem adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia



2 - Robert Koch, Patronato



3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia



4 - José Avelino, Tribobó



5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



7 - Badger da Silveira, Tribobó



8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



10 - Aníbal Porto, Monjolos



11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



12 - Luiza de Marillac, Novo México



13 - Irmã Dulce, Trindade



14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Getúlio Vargas, Boa Vista



17 - Candoza



18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia



19 - Anaia



20 - Victor Chimelly, Paiva



21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador



22 - Neuza Goulart, em Palmeiras



23 - José Bruno Neto, Boa Vista



24 - Altair da Silva, Mutuá



25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



27 - Adolfo Lutz, Amendoeira



28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



29 - Bento da Cruz, Porto Novo



30 - Louis Pasteur, Guaxindiba



31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina



32 - Doutel de Andrade, Maria Paula



33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê



34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



35 - Clínica Gonçalense do Colubandê



36 - Bocayuva Cunha, Gradim



37 - Roberto Silveira, Vista Alegre



38 - Albert Sabin, Salgueiro



39 - Elza Borges, Santa Luzia



40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



41 - Josias Muniz, Arrastão



42 - Mariléa Cardoso, Jóquei



43 - David Capistrano, Recanto das Acácias



44 - Água Mineral



45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



46 - Itaúna



47 - Emílio Ribas, Barracão



48 - Juarez Antunes, Laranjal



49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



50 - Ana Nery, Gradim



51 - Bandeirantes