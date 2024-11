Obras: ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 130 milhões nas intervenções onde 126 ruas receberão drenagem, pavimentação, meios-fios, calçadas e sinalização - Fábio Guimarães

Publicado 11/11/2024 16:22

Niterói - As obras que irão contemplar 126 ruas dos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem avançando. Na semana passada 12 vias receberam drenagem, entre as quais as ruas São Leopoldo, São José e São Jorge. A drenagem seguirá avançando até atingir todos os logradouros do projeto. As obras são fruto de uma parceria da Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Gonçalo.

As intervenções irão transformar 64 ruas do Sacramento, mais 28 ruas do bairro Eliane e 34 ruas do bairro Iêda. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 130 milhões nas intervenções. Todas as 126 ruas receberão drenagem, pavimentação, meios-fios, calçadas e sinalização. Serão mais de 36 mil metros de extensão contemplados. O prazo para a conclusão das obras é de doze meses.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância do projeto para a população. "Já entregamos 15 quilômetros de pavimentação e drenagem em mais de 60 ruas dos bairros Pacheco e Sacramento. Agora, vamos realizar os processos de drenagem e pavimentação em mais 120 ruas nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda. Nós queremos transformar a vida da nossa população. As obras vão muito além do asfalto, são mudanças de vida, é facilitar o ir e vir do gonçalense que precisa trabalhar todos os dias e volta para casa cansado", afirmou.

O secretário das Cidades, Douglas Ruas, também falou sobre as intervenções. "Essas melhorias no bairro de Sacramento, Eliane e Iêda mostram o olhar e a preocupação do governo Cláudio Castro com São Gonçalo. São investimentos em quase 130 ruas, em três bairros, que vão melhorar a vida da população. A parceria com a Prefeitura é um resgate do orgulho e da satisfação desses moradores, não só de dentro do município, mas de toda a Região Metropolitana e do Estado do Rio", disse.

Para os moradores do bairro, ver a transformação no local onde moram é motivo de alegria. Rosimeire Teixeira, de 54 anos, mora no bairro Eliane há 25 anos e viu a transformação que as ruas do Pacheco tiveram. Por isso, ela acredita nas obras que estão sendo feitas em seu bairro. "Já sabíamos que a obra ia começar aqui. Vão asfaltar aqui também, o que nunca foi feito antes, aqui é chão de barro e é bem difícil passar de carro. Agora, vamos ver uma transformação no nosso bairro. Eu vi o que foi feito no Pacheco e o prefeito Capitão Nelson está de parabéns", disse a cozinheira.