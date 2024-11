São Gonçalo: combate a violência contra a mulher - Reprodução

Publicado 12/11/2024 15:27

São Gonçalo - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar uma série de ações em prol da campanha “21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”. Serão realizadas palestras e atividades físicas na cidade.

A iniciativa faz parte de um movimento internacional, que teve início em 1991 com 23 mulheres ativistas do Instituto de Liderança Global das Mulheres, cujo objetivo é divulgar dados e incentivar organizações a fazerem campanhas de conscientização e de mobilização pelo fim da violência contra a mulher.

No Brasil, a campanha tem início no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra e, por isso, aqui é chamada de "21 Dias de Ativismo pelo fim da Violência Contra as Mulheres" e finaliza dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Na próxima quinta-feira (14), às 14h30, no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, haverá um encontro com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Cinelli, onde será tratado assuntos sobre relacionamento abusivo, o rompimento do silêncio e a quebra do ciclo de violência. O desembargador também irá tratar sobre o tema do livro “O Último Dia”, que tem como conteúdo a reflexão a respeito da violência de gênero, considerada histórica, estrutural, trágica e urgente.

Já no dia 26 de novembro, a subsecretaria vai realizar uma grande aula de ginástica, às 9h, no Pátio Alcântara, seguida por uma palestra sobre ativismo feminino e luta por direitos.

No dia 27 de novembro, às 9h30, haverá uma palestra sobre violência doméstica realizada por profissionais do Centro Especial de Orientação À Mulher Zuzu Angel (CEOM), no Centro de Inclusão Municipal Hellen Keller (CIM), no Vila Lage.

E, no dia 6 de dezembro, para encerrar a programação da campanha, será concedida uma palestra em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, no Centro Especial de Orientação À Mulher Zuzu Angel (CEOM), em Neves, às 14h.