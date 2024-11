São Gonçalo: prefeito recebe visita de ex-combatente da Segunda Guerra - Renan Otto

Publicado 12/11/2024 15:33

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira (11), o veterano da Segunda Guerra Mundial Walfrid de Moraes, de 103 anos, residente de São Gonçalo. O 2º tenente do Exército Walfrid lutou na Itália junto à Força Expedicionária Brasileira, há 80 anos.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância de valorizar a história da cidade e munícipes como Walfrid. “É importante a gente relembrar e não deixar essa memória morrer. Anualmente sempre tivemos dois desfiles na cidade. Quando retornei com os desfiles após o período de pandemia, fiz questão de chamar as Forças Armadas para participar”, destacou prefeito, valorizando a participação e reconhecimento que os militares têm por parte da população nos desfiles cívico-militares.







Walfrid é um dos mais de 25 mil brasileiros que atuaram no maior conflito bélico da humanidade e é um dos homenageados na exposição “São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial: os 80 anos do Embarque da FEB”, que pode ser conferida no hall do Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro. A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com curadoria e pesquisa de Danilo e Daniel Dinucci.

“Esse movimento que o Capitão Nelson iniciou de volta da autoestima do gonçalense também passa por esse ponto, de exaltar pessoas como Sr.Walfrid que fazem parte da história do município”, disse a secretária de Turismo e Cultura Júlia Sobreira, que ajudou a intermediar o encontro do ex-combatente com o prefeito.

Esbanjando bom humor, o veterano da Segunda Guerra cumprimentou o prefeito Capitão Nelson.

“Conhecer uma pessoa igual a ele é uma satisfação. A ele dou minha mão e cumprimento, porque tem cidadão e políticos por aí que eu prefiro nem ver”, disse o segundo tenente do Exército, relembrando que já tinha tirado uma foto com o prefeito Capitão Nelson, mas ainda não havia tido a oportunidade de conhecê-lo. O Segundo tenente presenteou o prefeito com dois patches: um do Quinto Exército e outro da Força Expedicionária Brasileira (FEB).

Também participaram do encontro Daniel Dinucci, historiador e curador da exposição “São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial: os 80 anos do Embarque da FEB”, Antônio Paulo de Moraes, filho do ex-combatente e Ana Paula Moraes, neta de Walfrid.