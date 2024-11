São Gonçalo: entrega de diversos aparelhos auditivos para a população - Renan Otto

São Gonçalo: entrega de diversos aparelhos auditivos para a populaçãoRenan Otto

Publicado 12/11/2024 23:10

São Gonçalo - A babá Vanessa Mota de Andrade, 39, com deficiência auditiva, recebeu o seu primeiro aparelho de amplificação sonora individual na manhã desta terça-feira (12). Além dela, outros 79 pacientes ganharam a prótese em cerimônia simbólica no Teatro Municipal de São Gonçalo. A entrega realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Governo do Estado, faz parte do início de um mutirão que vai entregar mais de 1,4 mil aparelhos para deficientes auditivos na cidade até o fim deste ano.

“O Capitão Nelson é um prefeito diferenciado. Faz um governo inclusivo e com amor. Ele se entrega em tudo que se compromete a fazer. E esse é um momento de reflexão para parar e agradecer porque a gente sabe o quanto um aparelho desse traz inclusão, previne o isolamento social, a exclusão, a depressão e dá mais autonomia para a pessoa com deficiência. A Secretaria de Saúde não vai medir esforços para mais eventos como esse, com mais inclusão”, disse a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.

Todos os beneficiados já estão inscritos na Coordenadoria de Reabilitação da Secretaria de Saúde. O mutirão está sendo concretizado através da resolução SES nº 3.268, de 07 de março de 2024, que instituiu o cofinanciamento para ampliação do acesso aos aparelhos auditivos e será executado pela Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional (Abrae).

“Estamos há 17 anos atendendo com diagnóstico, exames, avaliação do melhor aparelho, adaptação e o acompanhamento para os pacientes. Já atendemos mais de 6 mil pessoas nesse período, isso é inclusão social. Agora, depois de receberem os aparelhos, é muito importante a ida dos pacientes ao atendimento para a avaliação. O aparelho é ajustado individualmente dependendo da necessidade de cada usuário”, explicou Maria das Graças Pinho, diretora executiva da Abrae.

Também presente na cerimônia de entrega, Fabrício de Souza Oliveira, coordenador de Atenção Especializada e Gestão de Tecnologia da Secretaria de Estado de Saúde, representou a secretária de Estado de saúde, Cláudia Maria Braga de Melo. “Temos tentado romper o grande desafio da inclusão com um mundo mais justo e igualitário para as pessoas com deficiência. As autoridades estão tentando diminuir as barreiras da deficiência para que as pessoas consigam viver com mais qualidade. Os gonçalenses são privilegiados por terem governos que se preocupam com a deficiência”, opinou.

Primeira a receber o aparelho das mãos da secretária de Saúde no teatro, Vanessa estava muito emocionada e feliz por ter sido beneficiada. “É muito importante, estou muito emocionada porque o problema aconteceu quando eu tinha sete anos e eu sofri muito. Já passei por muito bullying, principalmente na adolescência. Foi uma época muito difícil. E hoje, receber esse aparelho, representa uma vitória. O meu maior medo era não poder mais ouvir os meus filhos porque, a cada dia que passa, eu venho perdendo mais a audição. Estou muito feliz agora. Nunca usei o aparelho porque nunca tive condições de comprar. Isso é uma vitória para todos nós”, disse Vanessa.



Os gonçalenses que precisam da prótese auditiva devem procurar qualquer unidade de saúde (PAMs, polos, postos de saúde e clínicas) da cidade para marcar uma consulta com o médico generalista. Caso tenha necessidade, ele fará o encaminhamento para o profissional especializado, que emitirá laudo com a deficiência do paciente e suas necessidades de reabilitação. Com o laudo em mãos, o paciente deve dar entrada nas unidades de saúde (PAMs, polos, postos de saúde, clínicas e hospitais) com os seguintes documentos: laudo médico, identidade, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), audiometria e comprovante de residência. Assim, ele será inserido na regulação da Coordenadoria de Reabilitação. Após a regulação, o paciente será encaminhado para uma das unidades de saúde que possa realizar o tratamento em unidade de São Gonçalo ou conveniada, como a Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional (Abrae). A Coordenadoria de Reabilitação fica no G2 do São Gonçalo Shopping (Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista).