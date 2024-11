São Gonçalo: Flisgo promove atividades literárias e diversas outras ações culturais na cidade - Reprodução

Publicado 13/11/2024 16:18

São Gonçalo - A Flisgo, a primeira festa literária de São Gonçalo, vem reunindo diversas manifestações artísticas para promover a inclusão e o pertencimento na cidade. Com a edição deste ano intitulada “Identidades e Territórios”, o evento explora as relações entre a cultura local, a identidade dos gonçalenses e o território, criando um espaço de reflexão e celebração.

A programação da Flisgo se estende por vários pontos de São Gonçalo durante o mês de novembro, com atividades para todas as idades e gostos. A feira foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e governo federal.

Nos próximos dias, São Gonçalo recebe a Mostra Literária, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de novembro, das 9h30 às 20h, na Praça Luiz Palmier, com uma programação diversificada. Já no dia 17, o Partage Shopping recebe no Partage Cultural, no segundo piso, a Conferência de Produtores, das 10h às 20h, com debates e troca de experiências entre profissionais da cultura. Além disso, até 20 de novembro, o público pode conferir a Exposição de Literatura Inclusiva, também no Partage Cultural, das 10h30 às 17h.