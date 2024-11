São Gonçalo: nova edição do Programa Oportunidades oferece serviços e 74 vagas de emprego - Reprodução

Publicado 13/11/2024 16:13

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá realizar, das 9h às 14h desta quinta-feira (14), uma nova edição do Programa Oportunidades, oferecendo serviços e 74 vagas de emprego para diversos cargos. A ação irá ocorrer na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), localizada no bairro da Trindade, em São Gonçalo.

Confira a lista completa de vagas disponibilizadas nesta ação:



- 40 vagas de operador de vendas - é necessário experiência em alguma das funções: caixa, repositor, vendedor e fiscal de loja; para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 50 anos e ensino médio completo.



- 6 vagas de fiscal de prevenção de perdas - é necessário ter experiência em prevenção, podendo ter trabalhado como segurança, vigia e fiscal de loja; para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 25 e 55 anos e ensino médio completo.



- 5 vagas para manicure/pedicure de salão de beleza - é necessário ter experiência na área, com ensino fundamental completo, para pessoas do sexo feminino com idade entre 20 e 45 anos.



- 5 vagas para atendente de lojas - é necessário ter experiência na área, para pessoas do sexo feminino, com idade entre 22 e 50 anos, com ensino médio completo.



- 4 vagas para servente de obras - é necessário ter experiência na área, mas sem a necessidade de comprovação; para pessoas do sexo masculino, com idade entre 25 e 50 anos, com fundamental incompleto.



- 4 vagas para pintor de obras - é necessário ter experiência comprovada na área, para pessoas do sexo masculino, com fundamental incompleto, para pessoas entre 25 e 50 anos.



- 3 vagas para esteticista para salão de beleza - é necessário ter experiência na área, para pessoas do sexo feminino, com idade entre 20 e 45 anos, com ensino médio completo.



- 3 vagas para podóloga de salão de beleza - é necessário ter experiência na área, para pessoas do sexo feminino, com idade entre 20 e 45 anos, com ensino médio completo.



- 2 vagas para cabeleireiro feminino de salão de beleza - é necessário ter experiência na área, para pessoas com idade entre 20 e 45 anos, com ensino médio completo.



- 2 vagas para nail designer - é necessário ter experiência na área, para pessoas do sexo feminino com idade entre 20 e 45 anos, com ensino médio completo.

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), inscrição municipal e regularização de débitos. A Universo fica localizada na Rua Lambari, 10, na Trindade.