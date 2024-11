São Gonçalo: obra adaptada de Shakespeare será encenada na cidade - Reprodução

Publicado 13/11/2024 16:39

São Gonçalo - De 13 a 18 de novembro, o Teatro Municipal de São Gonçalo oferece uma programação cultural diversificada, com comédia, teatro, dança e música, proporcionando espetáculos para todos os gostos e idades.

A programação começa na quarta-feira (13), às 20h, com 'A Diretora é Uma Comédia'. O espetáculo de Margareth Pinto aborda o cotidiano escolar, com muito humor, mas também traz uma reflexão sobre a valorização dos profissionais da educação. A peça diverte e emociona ao destacar a importância da educação para professores, alunos e suas famílias. Com classificação indicativa de 14 anos, os ingressos podem ser encontrados no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/a-diretora-e-uma-comedia-13-de-novembro-sao-goncalo-rj/2675209

No sábado (16), às 19h, o público poderá conferir Sonho de Uma Noite de Verão, um espetáculo da Oficina de Teatro Gabriel Engel, com direção de Francisco Hashiguchi. A peça traz uma visão moderna e criativa da clássica obra de Shakespeare. Os ingressos podem ser encontrados no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/sonho-de-uma-noite-de-verao/2687383

E, no domingo (17), o teatro recebe dois espetáculos. Às 17h40, é a vez de Alice no País das Maravilhas, baseado na obra de Lewis Carroll. Com personagens peculiares e um enredo lúdico, a peça é uma atração para toda a família. Logo depois, às 19h, será a vez de Mythos, um espetáculo de dança que mergulha na mitologia grega. Com uma celebração à dança, onde muitos antigos ganham vida do jeito da ako dance. Mais informações sobre ingressos: 21 994379582.

Fechando, na segunda-feira (18), às 19h, o Teatro Municipal de São Gonçalo será palco do evento alusivo ao Dia do Músico, com apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany. A entrada é gratuita e oferece oportunidade única de apreciar a música clássica.