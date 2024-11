Descaso da Enel: concessionária de energia elétrica vai pagar multa por dia sem luz - Divulgação

Publicado 14/11/2024 08:35

Sâo Gonçalo - A 2° Vara Cível da Comarca de São Gonçalo determinou, no início da noite desta quarta-feira, que a Enel restabeleça o fornecimento de energia nos hospitais e unidades de saúde do município, no prazo máximo de seis horas sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 20 mil. A Procuradoria Geral da Prefeitura de São Gonçalo ingressou com a ação, a pedido do prefeito Capitão Nelson, diante da demora no fornecimento de energia, após dois incidentes - na terça-feira à tarde e na manhã desta quarta-feira - que deixaram boa parte da cidade às escuras.

Desde a quarta-feira, as unidades de urgência e emergência vinham funcionando com geradores e várias cirurgias eletivas foram adiadas em função dos problemas de energia. Vários postos da rede de atenção básica e e da especializada também foram afetados e não puderam prestar assistência à população. Até o final desta quarta-feira, a UMPA de Santa Luzia e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) permaneciam com geradores.

Na noite de quarta-feira e durante o dia de hoje, o prefeito Capitão Nelson percorreu as unidades de saúde para checar a situação. Várias unidades de ensino também suspenderam as atividades nesta quarta-feira em função da falta de energia. O mesmo aconteceu nos equipamentos da Assistência Social. O Restaurante do Povo, em Alcântara, manteve o atendimento aos milhares de usuários, graças ao empenho dos servidores, já que o local também ficou sem energia até esta tarde.