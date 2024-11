São Gonçalo: atendimento e acesso aos materiais são realizados após consulta com a assistente social e avaliação de enfermeiro - Julio Diniz

Publicado 16/11/2024 12:51

São Gonçalo - O Dia Nacional dos Ostomizados é comemorado neste sábado (16). Para celebrar o dia, o Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada de São Gonçalo realizou palestra para os pacientes na última semana. A ação contou com equipe multiprofissional tirando as dúvidas mais frequentes e houve troca de experiências entre os pacientes.

“Oferecemos uma manhã de interação para os pacientes mais novos trocarem as suas experiências, tirarem suas dúvidas e receberem o apoio necessário com a equipe técnica do espaço. A realidade deles é muito difícil e estamos aqui para acolher e mostrar que somos solidários com os seus problemas”, explicou Flávia Medeiros, enfermeira especializada em estomaterapia e que é responsável pelo local.

O núcleo tem cerca de 1,3 mil pessoas ostomizadas cadastradas e dá toda atenção especializada com consultas médicas periódicas, bolsas de colostomia e produtos usados para a sua manutenção, durabilidade e limpeza, além dos cuidados com a pele durante todo o ano.

“A área da saúde tem mais uma cor em novembro, mas ainda é muito pouco conhecida. A Campanha Novembro Verde é de conscientização e atenção às pessoas com estomia. Nós fazemos isso o ano inteiro no núcleo. E a atenção não é só para os pacientes, mas para os familiares também, que aprendem a lidar com a condição e a cuidar do estoma, estimulando a autonomia e o autocuidado em casa”, disse a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Com trabalho humanizado, o espaço oferece atendimento multiprofissional nas especialidades de Clínica Geral, Enfermagem com especialização em Estomaterapia, Psicologia, Nutrição, Assistência Social e Fisioterapia. Para ter acesso aos serviços, o gonçalense ostomizado precisa fazer um cadastro com o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), laudo médico com CID, comprovante de residência de São Gonçalo (últimos três meses), identidade e CPF.

O atendimento e acesso aos materiais são realizados após consulta com a assistente social e avaliação de enfermeiro. Para o agendamento, basta ir direto à unidade. O núcleo realiza, ainda, regulação de exames e encaminhamentos para outras especialidades e cirurgias. O Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizadas fica na Avenida Presidente Kennedy, 207, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para mais informações é (21) 2018-7900.