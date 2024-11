São Gonçalo: inscrições para Campeonato Brasileiro de kickboxing vão até amanhã - Reprodução

São Gonçalo: inscrições para Campeonato Brasileiro de kickboxing vão até amanhãReprodução

Publicado 14/11/2024 08:40

São Gonçalo - Faltam poucos dias para o fechamento das inscrições para o 13° Campeonato Estadual de Kickboxing, que acontecerá no dia 24 de novembro, no Ginásio Henrique Lage, em São Gonçalo. Organizado pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais (FIKAM), o evento promete atrair mais de 250 atletas de todo o Estado para disputas nas modalidades kick light, semi contact, musical forms, karate bushido ryu e arnis kali.

O campeonato será válido como classificatório para o 11° Campeonato Brasileiro de 2025, e contará com competidores nas categorias de 8 anos a sub-17 e adultos até 40 anos. O evento conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, e é uma grande oportunidade para atletas locais se destacarem no cenário nacional.

As inscrições estão abertas até 15 de novembro e podem ser feitas pelo e-mail fkamerj@yahoo.com.br ou pelo telefone (21) 97998-5328.