São Gonçalo: campanha do novembro azul alerta homens para cuidados com a saúde - Divulgação

São Gonçalo: campanha do novembro azul alerta homens para cuidados com a saúdeDivulgação

Publicado 14/11/2024 09:27

São Gonçalo - Usuários do Restaurante do Povo, em Alcântara, tiveram uma recepção diferente nesta terça-feira (12). As secretarias de Saúde e de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo realizaram ação educativa sobre a Campanha Novembro Azul para a população. Houve palestras de orientação e serviços de corte de cabelo e encaminhamento para a retirada de documentos.



A equipe do Programa Integral da Saúde do Homem da Secretaria de Saúde falou sobre a importância do autocuidado e da prevenção em saúde. “Orientamos os homens sobre a importância de procurar a unidade básica de saúde mais próxima para agendar consulta médica. A prevenção é o melhor remédio para todas as doenças”, disse a coordenadora do Programa Integral da Saúde do Homem, Maria Neto.



O Programa Municipal de Saúde da População Negra também marcou presença na ação, já que os homens negros têm maior incidência de câncer de próstata. “A raça é considerada fator de risco para o câncer de próstata. Por isso, sempre lembramos sobre isso nas palestras. Por ser negro, o homem com mais de 45 anos deve procurar o médico para fazer exame anualmente”, disse a coordenadora do programa, Belmira Félix de Oliveira Rodrigues.



A Campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico).



Homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer e obesidade) ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao médico, uma vez ao ano, para realizar avaliação.



O câncer de mama masculino é mais raro e representa menos de 1% de todos os cânceres em homens. Os fatores de risco incluem idade avançada, histórico familiar, mutações genéticas, uso de anabolizantes, obesidade e alcoolismo.

“Os homens também devem perceber as mudanças no corpo e procurar ajuda para o diagnóstico precoce. O câncer de próstata costuma ser assintomático e, mesmo sem qualquer mudança, os homens com mais de 45 anos com fatores de risco e com mais de 50 sem os fatores devem procurar o médico anualmente para a realização do exame de psa. Caso haja a suspeita do câncer de próstata, o paciente é orientado a procurar o urologista”, orientou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.