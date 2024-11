São Gonçalo: funcionários e colaboradores da unidade de saúde receberam orientações - Fábio Guimarães

São Gonçalo: funcionários e colaboradores da unidade de saúde receberam orientaçõesFábio Guimarães

Publicado 16/11/2024 19:16

São Gonçalo - Com o tema “Saúde Masculina é Prioridade”, o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realiza evento alusivo à Campanha Novembro Azul para os funcionários e colaboradores da unidade de saúde durante todo o dia da última quinta-feira (14). O objetivo foi promover a conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde masculina, destacando o câncer de próstata e a saúde mental.

“A conscientização está acontecendo em todas as unidades de saúde para pacientes e funcionários. Intensificamos as ações durante as campanhas, mas as capacitações são realizadas durante todo o ano. É importante que os funcionários saibam identificar, orientar e ajudar as pessoas, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também entre os amigos e parentes”, destacou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Durante a manhã, a ação abordou temas sobre alimentação saudável, questões sociais, benefícios e hábitos regulares relacionados à prevenção do câncer de próstata, fatores de risco e a abordagem fisioterapêutica no paciente pós-operatório de prostatectomia.

No período da tarde, a atividade vai contar com apresentação da Orquestra de São Gonçalo e com palestra da psicóloga e terapeuta sistêmica familiar Isabela Monnerat com o tema “Quebrando o Silêncio: Saúde Mental e Bem-Estar do Homem”.

“Esse evento vai mostrar a visão do homem como um todo. O homem não é só próstata, ele tem coração, pulmão, ele se alimenta, ele tem uma vida que tem que ser cuidada para proporcionar a ele a saúde. O intuito é levar a conscientização para os colaboradores não só da prevenção ao câncer de próstata, mas de hábitos saudáveis que podem prevenir várias outras doenças”, finalizou Lúcia Helena Rodrigues, gerente de práticas assistenciais do HCCOR.