São Gonçalo: Guarda Municipal flagra crime ambientalDivulgação

Publicado 17/11/2024 10:13

São Gonçalo - Equipes da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo autuaram, em uma ação conjunta realizada na última semana, um homem que jogava entulhos em um terreno baldio na Rua José Augusto Pereira dos Santos, em Neves, próximo ao Mirante de Contemplação Professor Elmo da Silva Amador.

O acusado foi avistado por um agente da Guarda Municipal que trabalha próximo ao local. O suspeito retirava os entulhos de um carro do modelo Fiat Uno, de cor cinza, e despejava no terreno. Após isso, o acusado foi embora, retornando alguns minutos depois com mais entulhos. Com o apoio de uma representante da Secretaria de Meio Ambiente, que também atua na área, o agente da Guarda acionou equipes que deram apoio à ação e detiveram o suspeito.

Quando abordado, o suspeito informou que não possui habilitação; além disso, o carro dele estava com o licenciamento atrasado e o pneu em mau estado de conservação. Por isso, o veículo foi apreendido pelos agentes da Secretaria de Transportes e levado ao pátio público. O suspeito foi levado para a 73ª DP (Neves), mas foi liberado. Ele também será intimado a recolher e dar uma destinação correta aos entulhos e terá que pagar multa.