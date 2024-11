São Gonçalo: crime de furto de cabos aconteceu na noite da última quinta-feira - Divulgação

Publicado 16/11/2024 19:48

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de quinta-feira (14), um homem que estava furtando cabos na Rua Abílio José de Mattos, no bairro Porto da Pedra. O acusado foi localizado com o auxílio das imagens capturadas por câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Uma equipe da Guarda que estava em patrulhamento foi acionada via rádio pelos agentes da CSSG, que haviam flagrado um homem furtando cabos. No local, a Guarda Municipal localizou o suspeito e o deteve. Com ele, foram encontrados 10 metros de cabo, uma marreta, uma talhadeira, uma serra e um alicate.

O suspeito foi levado, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde o material foi apreendido.