São Gonçalo: evento foi realizado abordando a violência contra a mulher - Luiz Carvalho

São Gonçalo: evento foi realizado abordando a violência contra a mulherLuiz Carvalho

Publicado 17/11/2024 10:59

São Gonçalo - Na última semana foi realizado um debate sobre a violência contra a mulher, através do evento Letrartes Mulher: Letras e Artes pela paz no lar, com Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Wagner Cinelli. O evento foi realizado pela subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, no Espaço + Conhecimento do Partage Shopping, Centro.



O evento fez parte da programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Adolescentes do Colégio Municipal Presidente Castello Branco, Colégio Estadual Vital Brazil, mulheres que participam do Lidera Mulher e agentes da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, que lotaram o espaço para reforçar o diálogo a partir do qual se traça estratégias educativas que previnam à violência de gênero contra a mulher.E também propor um debate mais amplo sobre os direitos e a desigualdade de gênero e incentivar a leitura, destacando os aspectos culturais acerca da violência doméstica contra a mulher e os caminhos possíveis de enfrentamento.



“Hoje também estou aqui para aprender com o Dr. Wagner, que disponibilizou seu tempo para essa palestra tão importante para a gente de São Gonçalo. Agradeço a essa parceria intermediada pela subsecretária Ana Cristina com o desembargador”, disse o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.



O desembargador apresentou o livro “Último dia”, de sua autoria, uma dramaturgia que aborda uma relação abusiva. Todos os participantes foram presenteados com um exemplar do seu livro.



“Sendo os jovens o futuro da nossa Sociedade, acredito que o processo de mudança perpassa pela educação e começa na base da juventude, demonstrando a importância desse evento para que os índices de violência doméstica venham a ter uma expressiva decrescente” disse Ana Cristina da Silva, Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres.



Também foi exibido o curta-metragem animado “Sobre Ela”, produzido e dirigido pelo desembargador Wagner Cinelli, com intuito de introduzir a discussão sobre a temática da violência de gênero.



“É fundamental conversar sobre esse tema, em um processo de conscientização coletiva, para uma prevenção e que a juventude que está aqui presente, possa identificar quando entrar em uma relação que tenha elementos de abusividade, identificando logo no início, sem esperar aquilo amadurecer”, disse o desembargador Wagner Cinelli.



Os próximos eventos em São Gonçalo sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres em São Gonçalo, serão os seguintes: no dia 26 de novembro, a subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres vai realizar uma grande aula de ginástica, às 9h, no shopping Pátio Alcântara, seguida por uma palestra sobre ativismo feminino e luta por direitos. No dia 27 de novembro, às 9h30, haverá uma palestra sobre violência doméstica realizada por profissionais do Centro Especial de Orientação À Mulher Zuzu Angel (CEOM), no Centro de Inclusão Municipal Hellen Keller (CIM), no Vila Lage. E, no dia 6 de dezembro, para encerrar a programação da campanha, será concedida uma palestra em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, no Centro Especial de Orientação À Mulher Zuzu Angel (CEOM), em Neves, às 14h.

A iniciativa faz parte de um movimento internacional, que teve início em 1991 com 23 mulheres ativistas do Instituto de Liderança Global das Mulheres, cujo objetivo é divulgar dados e incentivar organizações a fazerem campanhas de conscientização e de mobilização pelo fim da violência contra a mulher.



No Brasil, a campanha tem início no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra e, por isso, aqui é chamada de “21 Dias de Ativismo pelo fim da Violência Contra as Mulheres” e finaliza dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos.