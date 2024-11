São Gonçalo: Fórum Municipal Intersetorial de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas foi realizado esta semana - Fábio Guimarães

Publicado 17/11/2024 10:44

São Gonçalo - O Fórum Municipal Intersetorial de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas aconteceu no auditório do Sest/Senat, em Tribobó. Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), o evento discutiu o tema “Estratégias para o Alcance da Integralidade do Cuidado no Território como Forma de Combate ao Manicômio em suas Novas Roupagens”.

Na mesa de abertura, o vice-prefeito Sérgio Gevu destacou a importância da retomada do evento, que passará a acontecer semestralmente.

“Esse fórum é um grande momento para nossa cidade. O prefeito Capitão Nelson se preocupa com a cidade como um todo e com a saúde mental não é diferente. É um problema sério e temos a preocupação de oferecer um tratamento digno, adequado, honesto e correto. Estamos à disposição e de portas abertas para colaborar com a saúde mental com o objetivo que a oferta de serviços melhore a cada dia”, disse o vice-prefeito.

O fórum abordou as políticas públicas voltadas para a saúde mental, assim como novas estratégias para superar as dificuldades para este tipo de prestação de serviço. Os atendimentos de saúde mental estão em constante crescimento na cidade e há vários desdobramentos envolvidos, como o fim das internações em manicômios.

“É muito gratificante participar desse momento que o programa de saúde mental de São Gonçalo está vivenciando e não posso deixar de mencionar o marco histórico que vivenciamos, em março deste ano, com o fechamento total da Clínica Nossa Senhora das Vitórias. A retomada desse fórum com esse tema é de extrema importância porque as pessoas saem do manicômio para resgatar a sua dignidade, cidadania, qualidade de sujeito de direitos. E a rede intersetorial tem que estar preparada para isso. Não só da política de saúde, mas como um todo. Não se fala em saúde mental sem comida no prato, emprego e renda, moradia, dignidade, educação, esporte, lazer e cultura. Tenho certeza que São Gonçalo está comprometido em trabalhar para que a rede possa funcionar de forma qualitativa”, disse a coordenadora do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de São Gonçalo, Elaine Xavier.

O evento foi finalizado com palestras de Carlos Eduardo de Moraes Honorato, psiquiatra, doutor em saúde coletiva e apoiador regional da Coordenação Estadual de Atenção Psicossocial e Daniella Harth da Costa, psicóloga e doutora em saúde pública. A mediação foi de Sônia Silva Paiva, enfermeira, doutora em ciências biomédicas e assessora técnica da Coordenação de Saúde Mental de São Gonçalo.

Carlos Eduardo abordou o tema: “Matriciamento em Saúde Mental e o Programa Municipal de Saúde Mental de São Gonçalo. E Daniella falou sobre “Reflexões sobre os desafios e a estratégia da intersetorialidade para a promoção de uma unidade territorial em saúde mental, enfatizando a luta antimanicomial”.