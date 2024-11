São Gonçalo: Orquestra se apresenta em homenagem ao Dia do Músico - Divulgação

Publicado 18/11/2024 08:02

São Gonçalo - Nesta segunda-feira (18), o Teatro Municipal de São Gonçalo será palco de uma celebração em homenagem ao Dia do Músico. A Orquestra Municipal, sob a regência do maestro Paulo Guarany, apresentará um concerto especial para prestigiar o talento e a dedicação dos músicos. O evento, com entrada gratuita, oferece uma oportunidade única de apreciar a beleza da música em um ambiente cheio de harmonia.

A apresentação, que é promovida pela Secretaria de Turismo e Cultura, começa às 19h, e o público é convidado a vivenciar uma noite inesquecível. Vale ressaltar que o teatro está sujeito a lotação, por isso, chegue cedo para garantir o seu lugar.



Serviço:



Data: 18 de Novembro

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita