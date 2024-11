São Gonçalo: homenagem aos servidores do Conselho Tutelar - Reprodução

São Gonçalo: homenagem aos servidores do Conselho TutelarReprodução

Publicado 18/11/2024 08:00

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Infância e Adolescência, vai realizar, no dia 19 de novembro, um evento em alusão ao Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares, no auditório do Ministério Público, às 9h30.

O evento, que conta com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), vai ser realizado em dois momentos. O primeiro será composto por um painel liderado por Ronald Quintanilha, doutor na área da Infância, que irá tratar sobre dúvidas do cotidiano do conselheiro tutelar.

Em seguida, haverá uma homenagem, com entrega de certificados, aos conselheiros tutelares do município.

"Nossa ideia é destacar a relevância da atuação do conselheiro tutelar, pois esse profissional salva vidas de crianças e adolescentes”, disse a subsecretária da Infância, Mariana Frizieiro.

O Conselho Tutelar é a porta de entrada das políticas de atenção às crianças e adolescentes no município e atende a diversos casos, como problemas de violência, saúde, negligência e abandono, além de aplicar medidas de proteção e dar orientações aos pais, entre outros serviços.