São Gonçalo: obras em mais seis unidades de saúde do municípioDivulgação

Publicado 18/11/2024 13:00

São Gonçalo - As obras de revitalização nos postos de saúde não param. Em outubro, mais seis unidades de saúde da família (USFs) começaram a receber as reformas. Elas recebem as melhorias estruturais, revisão das redes elétrica e hidráulica, pintura e manutenção em geral. As ações são para garantir melhor atendimento ao público e local de trabalho mais apropriado aos funcionários – uma determinação do prefeito Capitão Nelson.

Só no bairro Jardim Catarina, três USFs entraram em obras: Jardim Catarina I, Floriano Barbosa e João Goulart. Outras três são dos bairros Ipiíba: Manoel de Abreu; Amendoeira: Oswaldo Cruz e Mutuaguaçu: unidade de mesmo nome. As unidades também estão recebendo obras de adequação de ambientes e estão acontecendo por partes para que os atendimentos não sejam comprometidos.

As revitalizações também incluem troca de pisos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade, além da revitalização da fachada para a padronização das unidades municipais de saúde – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

As USFs Juarez Antunes e Luiz Paulo Guimarães, ambas no Laranjal; e Emílio Ribas, Barracão passaram pelas intervenções em setembro deste ano. Outras unidades também receberão os mesmos serviços. “As mudanças são benéficas para os pacientes e profissionais de saúde, que terão ambientes mais adequados para o trabalho e, consequentemente, conseguem melhor atender a população com um serviço mais humanizado”, explicou a secretária municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Bianca Serour.