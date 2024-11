São Gonçalo: Urgência e Emergência permanecem abertas 24h neste feriado de Zumbi dos Palmares - Divulgação

São Gonçalo: Urgência e Emergência permanecem abertas 24h neste feriado de Zumbi dos Palmares

Publicado 20/11/2024 05:51

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo informa que, neste feriado do Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares (20 de novembro) – todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar normalmente, 24h por dia. As repartições públicas da Prefeitura de São Gonçalo que não são essenciais ficam fechadas e voltam a funcionar na próxima quinta-feira (21).

As unidades de urgência e emergência de saúde municipais são: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, abre das 8h às 13h. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem para covid-19. Já o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro,e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três, vão funcionar 24h normalmente durante o período.



Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas nesta quarta-feira (20). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários,Ciesg e outros Caps. A Secretaria informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quinta-feira.