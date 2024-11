São Gonçalo: unidades de saúde aderem à Campanha Novembro Azul no município - Julio Diniz

Publicado 20/11/2024 08:00

São Gonçalo - O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, entrou na Campanha Novembro Azul esta semana. Com o tema “Câncer de Próstata; Prevenção e Detecção Precoce”, funcionários e colaboradores da unidade de saúde assistiram a palestra com o urologista Roberto Avolio. Na Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo, a equipe do Programa Integral da Saúde do Homem também fez apresentação informativa para os usuários.

No Ciesg, o vice-prefeito Sérgio Gevu fez a abertura e lembrou da importância dos homens se cuidarem. “É muito importante cuidar da saúde para prevenir as doenças. As mulheres se cuidam. Devemos seguir o exemplo delas. Não deixe para o dia seguinte, mês seguinte. Vá ao médico. Procure o posto de saúde mais próximo para marcar consulta. Não deixe para depois. Se cuide. O diagnóstico precoce tem uma grande interferência nos tratamentos”, lembrou o vice-prefeito.

As unidades de saúde estão realizando palestras e dando orientações para pacientes e funcionários sobre a importância do autocuidado. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Ciesg e no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, as ações receberam o tema “Saúde Masculina é prioridade”, que destaca os cuidados com a saúde masculina em relação ao câncer de próstata e a saúde mental.

“O tempo é essencial. Se o câncer de próstata for detectado precocemente, a chance de cura é de quase 100%. Se estiver em fase mais avançada, é um câncer que causa muitas complicações na saúde e vai causando lentamente a morbidade do paciente. Ele vai tirando a capacidade de trabalhar, de se relacionar, até de comer. Por isso, é importante focar na prevenção para ter sucesso. Ter a consciência que a visita ao urologista deve ser anual a partir dos 40 anos é primordial, assim como a realização dos exames de PSA e do toque. Temos que acabar com o estigma do exame de toque para o bem da nossa saúde”, considerou o urologista Roberto Avolio.

A Campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico) e também através do toque retal.

Homens a partir dos 40 anos com fatores de risco (histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer e obesidade) ou 45 anos sem estes fatores, devem ir ao médico, uma vez ao ano, para realizar avaliação.



Ações nas unidades



19/11 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina, 8h

22/11 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara, 10h

22/11 - Espaço Saúde do Idoso, Jardim Catarina, 14h

25/11 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto, 10h

26/11 - USF Jardim Tiradentes, 9h30

27/11 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal, 14h

28/11 - USF Marilea Cardoso, Jóquei, 13h