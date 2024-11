São Gonçalo: homenagem à vinte e dois profissionais - Fábio Guimarães

São Gonçalo: homenagem à vinte e dois profissionais Fábio Guimarães

Publicado 21/11/2024 08:00

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Infância e Adolescência, realizou, na última semana, um evento alusivo ao Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares (celebrado no dia 18 de novembro), no auditório do Ministério Público, no bairro Santa Catarina.

Durante a celebração, que contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), foram feitas homenagens a 22 conselheiros do município, com a entrega de certificados, além de dinâmicas e conversas sobre o cotidiano do trabalho de um conselheiro. Todos os conselheiros atuam nos quatro Conselhos Tutelares de São Gonçalo.

O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, esteve no evento e falou sobre a importância da celebração desse dia, agradecendo o serviço prestado pelos conselheiros.

"Agradeço aos conselheiros presentes pelo trabalho que eles vêm realizando no município. Temos uma demanda grande, atendemos a diversos casos, como problemas de violência, saúde, negligência e abandono, além de outros serviços, da melhor forma possível. Parabéns aos presentes!", afirmou.

A subsecretária da Infância e Adolescência, Mariana Frizieiro, também destacou a importância do Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares.

"Sabemos a importância que um conselheiro tutelar tem na vida de uma criança e um adolescente. A gente sabe que o trabalho é árduo, que vocês são profissionais guerreiros, presentes, atendendo a diversos casos, sempre preocupados em fazer o melhor", disse.

Atualmente, São Gonçalo conta com quatro conselhos tutelares: no Centro, na Trindade, no Raul Veiga e no Laranjal. O principal objetivo do Conselho Tutelar é garantir que as crianças e adolescentes recebam a proteção e os cuidados necessários para o seu crescimento e desenvolvimento.