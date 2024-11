São Gonçalo: ultrapassando 1 milhão de atendimentos - Divulgação

Publicado 21/11/2024 09:00

São Gonçalo - O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, ultrapassou a marca de mais de um milhão de exames, consultas e serviços disponibilizados até o fim de outubro deste ano. E, nesta terça-feira (19), os gonçalenses ganharam mais um exame de imagem: a cintilografia. O exame da medicina nuclear permite diagnosticar doenças em todas partes do corpo. Como é um exame que demanda muito tempo, 20 pacientes serão beneficiados diariamente.

“A oferta deste exame é mais um avanço para os gonçalenses. Antes de ser oferecido no Ciesg, os pacientes eram agendados para outras cidades. E tinha muita dificuldade, já que a oferta de vagas era muito pouca. É um exame caro e que demandou muitas autorizações para começar a ser feito”, disse o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

Esse tipo de exame é indicado para avaliar como os diferentes órgãos do corpo humano estão funcionando e podem diagnosticar problemas cardíacos, renais, da tireóide, estômago, esôfago, além de avaliar a saúde dos ossos e o fluxo sanguíneo.“Por enquanto, começamos oferecendo a cintilografia óssea, mas também vamos realizar outros tipos, como o miocárdio de estresse e de repouso”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

O Ciesg já oferece outros 19 exames de imagem e laboratoriais. Ao todo, foram disponibilizados 677.189 até o fim de outubro. As consultas de especialistas e outros serviços como da odontologia e fisioterapia somam 388.074, totalizando 1.065.263 atendimentos.

Além da cintilografia, o local oferece a densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, mamografia, raio-x, ressonância magnética, ressonância magnética com contraste, teste ergométrico, tomografia, ultrassonografias e exames laboratoriais de sangue e urina. E tem o suporte dos profissionais de serviço social e enfermagem, além de serviços de fisioterapia.

Ainda conta com a oferta das especialidades médicas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, pneumologia, mastologia, proctologia, otorrinolaringologia e geriatria. Dentro da unidade também está o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Vila Três.

Agendamentos

Todas as consultas e exames do Ciesg são agendados através da Central de Regulação da Semsa. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. A Central de Regulação vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com agendamentos realizados exclusivamente pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da plataforma ESUS. Para marcar exames e consultas é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. O Ciesg fica na Rua Alagoas, 240, Vila Três.