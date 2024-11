São Gonçalo: vagas de emprego para pessoas com deficiência - Reprodução

São Gonçalo: vagas de emprego para pessoas com deficiênciaReprodução

Publicado 22/11/2024 17:41

São Gonçalo - A cidade vai sediar, na próxima quinta-feira (28), o "Dia D" para Pessoas com Deficiência. Trata-se de um feirão de vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência e segurados do programa de reabilitação do INSS. O "Dia D" ocorrerá no Sesc São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte, numa parceria da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o governo federal.

Segundo o secretário Eugênio Abreu, o "Dia D" tem como objetivo fortalecer a rede de profissionais com disponibilidade para trabalhar nos mais diversos cargos em São Gonçalo.

"A secretaria vem trabalhando para fornecer vagas de emprego para os mais diversos gonçalenses nos mais diferentes cargos. Queremos que as pessoas evitem sair do município para trabalhar, fortalecendo a economia local. Sabemos que, muitas vezes, as pessoas com deficiência são marginalizadas no mercado de trabalho e, por isso, pensamos nesse feirão de empregos feito exclusivamente para esse público", disse.

O evento está sendo feito em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, do governo federal. O "Dia D" tem como objetivo criar um ambiente favorável à integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além do fortalecimento da rede de apoio aos profissionais em processo de reiteração laboral, garantindo a acessibilidade e a igualdade de oportunidades, concretizada em uma feira de emprego.

Para se candidatar às vagas em questão é necessário que o candidato compareça ao evento com seus documentos pessoais e um laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID).



Serviço:



Data: 28 de novembro de 2024

Horário: 9h às 16h.

Local: SESC São Gonçalo - Av. Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte.