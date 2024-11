São Gonçalo: obras em sanitários públicos - Julio Diniz

Publicado 24/11/2024 08:40

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo avança nas reformas dos polos sanitários. O Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina, já foi entregue completamente revitalizado e ampliado para a população. Agora, os outros quatro recebem obras de manutenção, revitalização e ampliação. O objetivo é oferecer ambientes adequados e mais humanizados para os pacientes e funcionários.



Um dos principais de São Gonçalo por ficar na área central, o Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto, já foi todo pintado, recebeu iluminação de led, letreiro novo, cobertura para a área da farmácia e novo espaço para atendimento com três consultórios.



Salas, consultórios e banheiros já passaram por manutenção e reforma e outros ainda vão receber as benfeitorias. A unidade ainda terá a recepção refeita e ganhará banheiros adaptados para deficientes. O Hemonúcleo, que fica no mesmo terreno, também recebe manutenção geral, adequação dos espaços, iluminação de led e pintura geral.



O segundo polo sanitário mais movimentado é o Hélio Cruz, em Alcântara. A unidade já teve uma área ampliada e recebeu mais dois consultórios, novo refeitório para funcionários e adequação das salas destinadas ao atendimento dos pacientes com hanseníase e tuberculose, incluindo sanitário acessível. Salas do segundo receberam pintura e, atualmente, os consultórios do primeiro andar passam por melhorias.



O Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, recebe obras de ampliação no terreno nos fundos da unidade. A unidade vai ganhar mais três salas de atendimento. A estrutura já existente do polo vai receber obras de revitalização e adequação, revisão de toda a parte elétrica, hidráulica e da rede de esgoto. Três consultórios já começaram a receber as melhorias.



O principal das mudanças em todas as unidades é dar acessibilidade às pessoas com deficiência e idosos. Algumas mudanças significativas já aconteceram na unidade, como a instalação de aparelhos de ar-condicionado na maioria das salas e consultórios, reforma nos banheiros e troca de alguns equipamentos de trabalho.



O Polo Sanitário Augusto Sena, em Rio do Ouro, também recebe obras de revitalização. As mudanças começaram pelo segundo andar do prédio, que teve o refeitório dos funcionários ampliado e adequações de novos ambientes e cômodos da área administrativa.



A unidade também já recebeu ajustes na estrutura física, teve o telhado revitalizado e a rede elétrica revisada e trocada para receber a climatização em todos os ambientes. Atualmente, a reforma acontece na recepção e nas salas de serviços.

“As unidades de saúde estão em constante crescimento. Além de aumentarmos a quantidade de especialistas e serviços, os profissionais passaram a realizar mais consultas. Estamos revitalizando toda a rede de saúde municipal para que elas tenham um mesmo padrão visual, de atendimento humanizado e de acessibilidade – uma exigência do prefeito Capitão Nelson”, contou a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.



Todos os polos sanitários receberão obras para adequação das normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados e com campainha de alerta, por exemplo). As obras de modernização estão sendo feitas por etapas para que os atendimentos não sejam interrompidos.