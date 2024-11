São Gonçalo: obras na Praça de Nova Cidade - Fabio Guimarães

Publicado 22/11/2024 17:44

São Gonçalo - A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo vem realizando rotineiramente manutenções em algumas praças do município. Além da execução do projeto Praça Renovada, que está em andamento no bairro do Jardim Alcântara, por exemplo, as manutenções servem para readequar o espaço de lazer às necessidades da população. Nesta sexta-feira (22), um trabalho de manutenção está sendo feito na Praça de Nova Cidade.

No local, os canteiros estão sendo refeitos; um piso emborrachado será colocado no local do parquinho da praça, que também será revitalizado; um novo banco de concreto foi feito no ponto de ônibus do local (antes, o banco era de madeira); as galerias foram limpas; os equipamentos da academia de idosos serão realocados em outro espaço da praça; árvores foram podadas; o piso intertravado foi recolocado, dentre outras mudanças. A manutenção teve início no final do mês de outubro.

O secretário Edson Leal destacou a importância de ações desse tipo pelo município. "Aqui na secretaria buscamos sempre cuidar dos espaços públicos. Rotineiramente, as equipes de Parques e Jardins e do Departamento de Conservação e Obras (DCO) atuam em todo o município realizando podas e limpezas de águas pluviais, respectivamente. Pensando em dar mais qualidade de vida para a população, revitalizamos 16 áreas de lazer em São Gonçalo e realizamos também as manutenções. A gente reorganiza algumas praças e faz pequenas mudanças pensando no melhor aproveitamento daquele espaço", afirmou.

Michele Costa, de 32 anos, passa pela praça regularmente. Ela trabalha como repositora em um comércio próximo e tem visto frequentemente as equipes realizando a manutenção. "Vai ser ótimo! Vai melhorar para os moradores! Acho que vai ficar legal, vi que cortaram as árvores também. Tenho visto essa manutenção com as equipes aqui há alguns dias e estou achando que o espaço vai ficar melhor ainda, a população vai aproveitar mais", disse a moradora do bairro Jardim Bom Retiro.