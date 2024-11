Teatro Municipal: programação variada no fim de novembro - Renan Otto

Publicado 24/11/2024 09:01

São Gonçalo - Cidade se prepara para um final de mês repleto de cultura e diversão. Com uma programação diversificada e voltada para todos os públicos, a Secretaria de Turismo e Cultura oferece uma série de eventos que prometem movimentar os espaços culturais.

No dia 25, das 16h às 20h, acontece o Sarau do Centro Cultural Henrique Lage, com uma programação diversificada que inclui performance teatrais, dança inclusiva, canto coral, orquestra e recitais. O evento é gratuito e aberto para todas as idades, também no Teatro Municipal. Já dia 26, o Teatro Municipal recebe o espetáculo "O 5º Elemento", que traz a cena 50 bailarinos em uma reflexão sobre os quatro elementos naturais e sua conexão com o ser humano, a partir das 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone: 21 96812 0781.

No dia 27, a programação começa com o projeto Encenações, que apresenta "A Rotina", no Centro Cultural Joaquim Lavoura, às 19h. O evento oferece aos grupos de teatro locais a oportunidade de mostrar seus processos cênicos. Às 20h, o Teatro Municipal recebe "A Dança no País das Maravilhas", uma performance de dança inspirada na famosa obra de Lewis Carroll. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Whatsapp: 21 995474 7311 ou diretamente na secretaria do Espaço CDA.

O dia 28 traz duas atrações imperdíveis no Teatro Municipal. Às 10h, acontece o Momento Salvatori, uma seresta gratuita que celebra a música brasileira e conta com a participação de mais de 30 artistas da terceira idade. Às 20h, o Comédia de Cria apresenta Will Silva, o cria de São Gonçalo, que recebe Felipe Ferreira para uma noite de stand-up comedy. Os ingressos para o show de comédia estão disponíveis no Sympla.

Por fim, nos dias 29 e 30 de novembro, o Cenarte apresenta, no Teatro Municipal, "O Brinquedo é a Imaginação", um espetáculo de dança que reúne as turmas de ballet, jazz e contemporâneo, celebrando a criatividade e os sonhos infantis. As apresentações ocorrerão nos dois dias, sendo às 20h no dia 29 e às 19 no dia 30. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.