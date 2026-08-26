São Gonçalo: agentes receberam uma denúncia anônima informando que uma motocicleta de procedência criminosa seria negociada em um dos acessos à comunidade do Capote - Reprodução/Internet

São Gonçalo: agentes receberam uma denúncia anônima informando que uma motocicleta de procedência criminosa seria negociada em um dos acessos à comunidade do CapoteReprodução/Internet

Publicado 26/08/2026 11:35

São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (25) por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), em São Gonçalo, suspeito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O homem foi localizado em Tribobó com uma motocicleta sem placa e com as numerações do chassi e do motor suprimidas.

Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam uma denúncia anônima informando que uma motocicleta de procedência criminosa seria negociada em um dos acessos à comunidade do Capote. Após realizarem diligências na região, os policiais localizaram o veículo e abordaram o suspeito.



De acordo com as investigações, a motocicleta seria vendida por R$ 2 mil após uma negociação realizada por meio de um grupo de mensagens. Após a abordagem, o homem foi conduzido à 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida para os procedimentos de investigação.