São Gonçalo: atividade integra o circuito da Oficina OLE, iniciado em 22 de agosto, na Biblioteca Comunitária Maria Rocha, em Nova Iguaçu - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: atividade integra o circuito da Oficina OLE, iniciado em 22 de agosto, na Biblioteca Comunitária Maria Rocha, em Nova IguaçuDivulgação/Ascom

Publicado 27/08/2026 11:46

São Gonçalo - Professores, pedagogos, mediadores de leitura e outros educadores, independentemente da cidade onde moram ou trabalham, podem participar do encontro gratuito da Oficina OLE que será realizado em São Gonçalo no dia 19 de setembro. A atividade acontece das 9h às 12h, no Instituto São Paio, em Colubandê, com participação gratuita e emissão de certificado.

Durante o encontro, leitura e escrita são trabalhadas a partir da prática da mediação. Os participantes vivenciam exercícios, experimentam diferentes maneiras de conduzir uma leitura e exploram possibilidades de interpretação e escrita. A proposta é que cada educador possa adaptar essas experiências à realidade e aos públicos com os quais trabalha, levando para sua prática ferramentas capazes de tornar o contato com os livros mais próximo e estimulante.

“A oficina trabalha a leitura e a escrita de forma prática, com métodos lúdicos e multidisciplinares que ajudam a criar diferentes caminhos de aproximação entre o livro, o texto e o leitor. Os educadores vivenciam exercícios, experimentam formas de conduzir uma leitura e exploram possibilidades de interpretação e escrita que envolvem participação, criatividade e troca. A ideia é mostrar que existem muitas maneiras de despertar a curiosidade e o interesse pela leitura e que essas experiências podem ser adaptadas para diferentes públicos e realidades”, explica Arlene Costa, coordenadora do projeto.

Um dos principais objetivos da OLE é estimular a leitura e a escrita e, ao mesmo tempo, formar multiplicadores. A escolha de trabalhar diretamente com professores, educadores e mediadores considera o alcance que essa experiência pode ter. Ao compartilhar novas ferramentas com profissionais que estão diariamente em contato com crianças, jovens e adultos, o conhecimento construído durante a oficina pode chegar posteriormente a muitas outras pessoas.

A ideia é que o aprendizado não termine no encontro. Os participantes poderão levar as experiências para salas de aula, bibliotecas, projetos sociais e outros espaços educativos onde atuam. Dessa forma, cada educador pode se tornar um multiplicador, criando novas possibilidades de contato com os livros e contribuindo para despertar o interesse pela leitura, fortalecer a expressão e a autonomia e ampliar o acesso ao conhecimento e à cultura.

“Existe uma questão que vem antes do próprio hábito da leitura: muitas vezes, é preciso construir o desejo de ler. Formar leitores não é apenas disponibilizar livros ou dizer que a leitura é importante. É criar encontros significativos entre pessoas, histórias e palavras. Queremos que a leitura e a escrita deixem de ser vistas apenas como uma obrigação escolar e sejam também caminhos para a descoberta, a expressão, a imaginação, a autonomia e a compreensão do mundo. E, quando essa experiência começa pelo educador, ela se multiplica. A proposta da OLE é formar mediadores que possam criar novos encontros com a leitura e, assim, contribuir para formar novos leitores”, explica Raphael Moreira, idealizador do projeto.

A atividade em São Gonçalo integra o circuito da Oficina OLE, iniciado em 22 de agosto, na Biblioteca Comunitária Maria Rocha, em Nova Iguaçu. A programação também conta com encontros em diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro e segue até outubro. Embora cada atividade seja realizada em uma localidade diferente, os encontros são abertos a interessados de qualquer cidade, respeitando o público da iniciativa e a disponibilidade de vagas.