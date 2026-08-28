A comunidade escolar está apreensiva com a morte das alunas - Reprodução/Google Maps

A comunidade escolar está apreensiva com a morte das alunasReprodução/Google Maps

Publicado 28/08/2026 13:36





Segundo a Prefeitura de



Causa das mortes ainda não foi identificada

São Gonçalo - A morte de duas irmãs adolescentes, de 16 e 14 anos, com sintomas semelhantes em um intervalo de 24 dias deixou familiares e a comunidade escolar do Colégio Estadual Augusto Cezário Diáz André, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, em alerta. As meninas apresentaram sintomas como dor de garganta, febre, diarreia, vômito, dor abdominal e tontura antes de morrerem.Segundo a Prefeitura de São Gonçalo , a adolescente de 16 anos foi atendida na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) do Pacheco em 26 de julho. No mesmo dia, ela foi transferida para o Hospital Luiz Palmier, onde morreu três dias depois, em 29 de julho. A irmã, de 14 anos, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê e morreu no último sábado (22). Além das duas adolescentes, outras duas crianças da mesma família, de 3 e 6 anos, estão internadas no Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo (PSI) e apresentam sintomas semelhantes.

Apesar da semelhança entre os quadros, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não existe diagnóstico conclusivo e que não há confirmação de que as mortes tenham sido provocadas pela mesma causa. Segundo a pasta, nenhuma hipótese foi descartada. Um exame de sangue da adolescente de 14 anos foi encaminhado na segunda-feira (24) ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen). A previsão é que o resultado seja divulgado em até sete dias úteis. A Secretaria Estadual de Saúde também informou que os dois óbitos permanecem em investigação e que, até o momento, não há diagnóstico conclusivo. A vigilância epidemiológica acompanha familiares, pessoas que tiveram contato com as adolescentes e a unidade escolar.



Escola foi sanitizada após os casos



As duas adolescentes estudavam no Colégio Estadual Augusto Cezário Diáz André, no Pacheco. Na quarta-feira (26), a Vigilância Ambiental da Prefeitura de São Gonçalo realizou a sanitização da unidade como medida prevista no protocolo para ocorrências desse tipo. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, as aulas foram suspensas na quarta-feira e deveriam ser retomadas nesta quinta-feira (27). A pasta afirmou que acompanha as apurações e aguarda a conclusão dos laudos.



A Secretaria Estadual de Saúde, porém, informou que não havia indicação de uma desinfecção extraordinária ou de suspensão das atividades escolares. Segundo a pasta, a suspensão ocorreu por determinação da própria escola, diante dos rumores relacionados aos casos.



A Prefeitura de São Gonçalo informou que está prevista para sexta-feira (28) uma ação de vacinação na escola, com imunizantes que fazem parte do calendário de rotina dos adolescentes. A aplicação dependerá da autorização dos responsáveis e da análise das cadernetas de vacinação. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que uma ação de vacinação seria realizada na quinta-feira (27). Segundo a pasta, a iniciativa tem caráter preventivo e busca verificar a situação vacinal de alunos e profissionais da unidade.



A secretaria ressaltou que a vacinação não significa que as mortes tenham sido relacionadas a alguma doença imunoprevenível.



O episódio também provocou apreensão entre responsáveis por alunos da escola. Algumas mães relataram preocupação em enviar os filhos para as aulas enquanto a causa das mortes não é esclarecida. Uma das responsáveis questionou a manutenção das atividades diante da possibilidade, ainda não confirmada, de uma doença transmissível. Outra mãe afirmou que pretende manter o filho em casa até a conclusão das investigações. As autoridades, entretanto, ainda não confirmaram que os casos tenham relação com uma doença contagiosa.

Enquanto os casos permanecem sob investigação, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a procurar atendimento médico diante do surgimento de sintomas como febre, dor de garganta ou complicações gastrointestinais. A pasta também reforça a importância de manter a vacinação em dia, especialmente entre crianças e adolescentes.



A Secretaria Estadual de Saúde orientou a escola a comunicar imediatamente o surgimento de pessoas com sintomas compatíveis com doenças transmissíveis. Também foram reforçadas recomendações sobre vacinação, higiene das mãos, etiqueta respiratória, ventilação dos ambientes e procura por atendimento médico.



Polícia Civil não localizou registro da ocorrência



A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se havia investigação sobre as mortes. Em nota, a corporação informou que não localizou registro de ocorrência relacionado ao caso. As autoridades de saúde seguem acompanhando os casos enquanto aguardam os resultados dos exames que poderão ajudar a esclarecer a causa das mortes.

