São Gonçalo: gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereçoDivulgação/Ascom
RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:
1ª ETAPA – 29 de agosto
1 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
2 – USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
3 – USF Getúlio Vargas, Boa Vista
4 – USF Ana Nery, Gradim
5 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
6 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
7 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
8 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
9 – USF Mutondo II
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
11 – USF Wally Ferreira da Silva, Rocha
12 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
13 – Escola Municipal Castelo Branco, Boaçu
14 – Escola Municipal Amaral Peixoto, Lindo Parque
15 – Escola Municipal Mário Quintana, Engenho Pequeno
16 – Escola Municipal Maria Amélia Ferreira, Engenho Pequeno
17 – Garagem antiga da Prefeitura (Rua Sá Carvalho, 686, Boaçu)
18 – Instituto Cultural Olavo Bilac, Galo Branco
19 – Colégio Pericar, Rocha
20 – USF Brasilândia
21 – Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo Amaral, Colubandê
22 – USF Antonina
23 – UMEI George Savalla Gomes, Santa Catarina
24 – Ciep 438 – Rubens Maurício da Silva Abreu, Galo Branco
25 – Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho
26 – USF Santa Luzia
27 – USF Água Mineral
28 – Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas
29 – USF Bocaiúva Cunha, Gradim
30 – Estacionamento do Supermercado Dom, Colubandê
31 – Shopping Partage, Centro
32 – Capela Nossa Senhora das Graças, Centro
33 – Assembleia de Deus de Jurumenha, Pita
34 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Paraíso
35 – Escola Municipal Carlos Maia, Porto Velho
36 – Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina
37 – Escola Municipal Joaquim Lavoura, Barro Vermelho
38 – Clínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40
39 – Faculdade Paraíso
40 – CIM Helen Keller, Vila Lage
41 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Venda da Cruz
42 – PAM Neves
43 – UBS Robert Koch, Porto da Madama
44 – USF Altair da Silva, Mutuá
45 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
46 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
47 – USF Albert Sabin, Itaoca
48 – USF Jardim Catarina
49 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
50 – USF Salgueiro
51 – USF Alexander Fleming, Boaçu
52 – USF Mahatma Gandhi, Boaçu
53 – Escola Municipal Haroldo Gomes, Itaúna
54 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
55 – USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras
56 – USF Dr. David Capistrano, Recanto das Acácias
57 – USF Palmeiras II
58 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
59 – USF Portão do Rosa II
60 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira
61 – USF Itaúna II
62 – Cavem Mutuá
63 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
64 – Escola Municipal Armando Leão Ferreira, Porto Novo
65 – Escola Municipalizada Coronel Amarante, Zumbi
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