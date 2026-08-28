São Gonçalo: gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereçoDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
São Gonçalo - Tutores de cães e gatos saudáveis com mais de três meses de vida devem procurar um dos 65 pontos de vacinação contra a raiva animal neste sábado (29), das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar a primeira etapa da vacinação antirrábica e tem a expectativa de imunizar 60 mil animais. A segunda etapa será no dia 7 de novembro.
Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todos os envolvidos. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.
Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 99388-6484 para o agendamento da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.
A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:

1ª ETAPA – 29 de agosto

1 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

2 – USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

3 – USF Getúlio Vargas, Boa Vista

4 – USF Ana Nery, Gradim

5 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

6 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

7 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

8 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

9 – USF Mutondo II

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

11 – USF Wally Ferreira da Silva, Rocha

12 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

13 – Escola Municipal Castelo Branco, Boaçu

14 – Escola Municipal Amaral Peixoto, Lindo Parque

15 – Escola Municipal Mário Quintana, Engenho Pequeno

16 – Escola Municipal Maria Amélia Ferreira, Engenho Pequeno

17 – Garagem antiga da Prefeitura (Rua Sá Carvalho, 686, Boaçu)

18 – Instituto Cultural Olavo Bilac, Galo Branco

19 – Colégio Pericar, Rocha

20 – USF Brasilândia

21 – Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo Amaral, Colubandê

22 – USF Antonina

23 – UMEI George Savalla Gomes, Santa Catarina

24 – Ciep 438 – Rubens Maurício da Silva Abreu, Galo Branco

25 – Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho

26 – USF Santa Luzia

27 – USF Água Mineral

28 – Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas

29 – USF Bocaiúva Cunha, Gradim

30 – Estacionamento do Supermercado Dom, Colubandê

31 – Shopping Partage, Centro

32 – Capela Nossa Senhora das Graças, Centro

33 – Assembleia de Deus de Jurumenha, Pita

34 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Paraíso

35 – Escola Municipal Carlos Maia, Porto Velho

36 – Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina

37 – Escola Municipal Joaquim Lavoura, Barro Vermelho

38 – Clínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40

39 – Faculdade Paraíso

40 – CIM Helen Keller, Vila Lage

41 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Venda da Cruz

42 – PAM Neves

43 – UBS Robert Koch, Porto da Madama

44 – USF Altair da Silva, Mutuá

45 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

46 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

47 – USF Albert Sabin, Itaoca

48 – USF Jardim Catarina

49 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

50 – USF Salgueiro

51 – USF Alexander Fleming, Boaçu

52 – USF Mahatma Gandhi, Boaçu

53 – Escola Municipal Haroldo Gomes, Itaúna

54 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

55 – USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras

56 – USF Dr. David Capistrano, Recanto das Acácias

57 – USF Palmeiras II

58 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

59 – USF Portão do Rosa II

60 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira

61 – USF Itaúna II

62 – Cavem Mutuá

63 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

64 – Escola Municipal Armando Leão Ferreira, Porto Novo

65 – Escola Municipalizada Coronel Amarante, Zumbi