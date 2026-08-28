São Gonçalo: inscrições são limitadas e devem ser realizadas presencialmente no bairro Camarão - Reprodução/Internet

São Gonçalo: inscrições são limitadas e devem ser realizadas presencialmente no bairro CamarãoReprodução/Internet

Publicado 28/08/2026 17:35

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo inscreve para capacitação em Técnicas de Desporto Adaptado, que vai acontecer no dia 3 de setembro (quinta-feira), das 9h às 18h, no Clube Embaixadores, no Camarão. O curso é voltado para educadores físicos, estudantes e profissionais da saúde e tem vagas limitadas.

A capacitação é uma iniciativa do Programa Capacidades, da Secretaria de Estado da Mulher e de Políticas Inclusivas, que qualifica profissionais em esportes adaptados para pessoas com deficiência. O projeto conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura de São Gonçalo.

Para participar da capacitação, é preciso se inscrever, de forma presencial, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no Clube Embaixadores, no Camarão, mesmo local que sediará o evento. Os interessados devem apresentar, no momento da inscrição, um documento de identidade com foto.



