São Gonçalo: inscrições são limitadas e devem ser realizadas presencialmente no bairro CamarãoReprodução/Internet
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Atividade da Oficina OLE acontece no dia 19 de setembro, no Instituto São Paio, e é aberta a professores, pedagogos, mediadores de leitura e outros educadores de qualquer cidade
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