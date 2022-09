Corredores do município e regiões vizinhas se concentraram no Núcleo do Espaço Vida Ativa. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/09/2022 09:08 | Atualizado 26/09/2022 09:10

A Rua Jaime Figueiredo, conhecida popularmente como "Rua da Caminhada", no bairro Camarão, foi palco da primeira “Corrida Rústica de Aniversário da Cidade – 4km”. A atividade, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, na manhã do último domingo (25), faz parte das comemorações pelos 132 anos de São Gonçalo.

Por volta das 7h da manhã, cerca de 300 corredores do município e regiões vizinhas já se encontravam concentrados no Núcleo do Espaço Vida Ativa. A disputa premiou com medalhas e troféus os cinco primeiros colocados das classes feminino e masculino.

"Nosso objetivo é promover um momento saudável, com atividades físicas para os munícipes", disse o secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal.

Para Amarildo da Rocha, 62 anos, conseguiu fazer o percurso em um bom período de tempo.

"Sou atleta. Já fui maratonista. Já corri 42 quilômetros e participo sempre dessas corridas. Foi ótimo. Apesar de ter ficado uma semana sem treinar, por conta do trabalho, fiz um bom tempo. Essa iniciativa aqui, acho muito importante. Isso vai incentivar os jovens a participar do esporte", contou o participante.