O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, neste sábado (24), às 20h, muita música boa. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 23/09/2022 09:29

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo preparou uma grande novidade para este fim de semana. Para levar ainda mais cultura e atrações de qualidade para a população, o Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, neste sábado (24), às 20h, o consagrado artista da música brasileira e internacional, Wagner Tiso. E, no domingo, Yassir Chediak e Carlos Dafé.

O instrumentista Wagner Tiso, que aprendeu teoria musical com Paulo Moura, participou do conjunto Sambacana em 1964 e acompanhou diversos artistas durante sua trajetória musical, como Cauby Peixoto, Ivon Cury, Maysa e Marcos Valle, tem uma carreira brilhante na música e foi um dos maiores parceiros de Milton Nascimento. Agora, trará seu repertório para o palco do Municipal de São Gonçalo.

Para este espetáculo musical, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (23), às 10h, 70 pares de ingressos para apresentação do Wagner Tiso.

E as novidades não param por aí. No domingo (24), o artista plural Yassir Chediak, que tem 20 anos de carreira na música, também se apresenta no palco do Municipal. A partir das 16h, o violeiro, compositor e cantor toca sua tradicional viola de 10 cordas para o público.

Durante o show, o músico apresentará canções autorais que fizeram parte de novelas, filmes e documentários, além de clássicos brasileiros. Atualmente, o artista está produzindo as trilhas de viola caipira da novela Pantanal e shows pelo Brasil.

A partir das 20h, o espetáculo fica por conta do cantor e compositor brasileiro Carlos Dafé. Completando 50 anos de carreira artística, teve seu primeiro compacto solo lançado em 1972. Para comemorar a data em grande estilo, o artista participa do projeto “Viva o Compositor Brasileiro”, mostrando para o público de uma forma intimista, como é o processo de composição de suas músicas.

Acompanhado por apenas dois músicos e seu piano, Dafé interpreta seus maiores sucessos, como “Acorda que eu quero ver”, “Venha matar saudades”, “A cruz” e “Pra que vou recordar o que chorei”.

As apresentações são promovidas pela Funarj, através do projeto “Viva o Compositor Brasileiro” com Carlos Dafé, nos meses de setembro e outubro em diversos teatros do Estado do Rio de Janeiro, eternizando a trajetória de um dos maiores sucessos da música negra brasileira.

Para os dois espetáculos de domingo (25), a Secretaria de Turismo e Cultura também irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (23), às 12h, 70 pares de ingressos para apresentação do Yassir Chediak e, às 14h, mais 70 pares de ingressos para o show de Carlos Dafé.

Os espetáculos fazem parte da comemoração pelos 132 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo, celebrado na última quinta-feira (22).

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Sábado (24), às 20h, show do Wagner Tiso. No domingo (25), às 16h, show do Yassir Chediak, e às 20h, Carlos Dafé. Classificação livre.