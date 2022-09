O evento começou com o hasteamento de bandeiras pelo prefeito Capitão Nelson, e pelo coronel Sylvio Guerra, do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA). - Divulgação Ascom PMSG

O evento começou com o hasteamento de bandeiras pelo prefeito Capitão Nelson, e pelo coronel Sylvio Guerra, do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA).Divulgação Ascom PMSG

Ao iniciar as comemorações do aniversário de 132 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo, o tradicional desfile cívico-militar, aconteceu, na quinta-feira (22), com a apresentação de forças militares, instituições assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde.

A celebração, que voltou a acontecer depois de dois anos de pandemia, começou às 8h e reuniu milhares de gonçalenses no percurso, que iniciou na Praça Estephânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto, e terminou na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro. Foram quase cinco horas de apresentações.

O evento começou com o hasteamento de bandeiras pelo prefeito Capitão Nelson, pelo Coronel Sylvio Guerra, do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) e pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Lecinho Breda. A banda do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho foi responsável pela execução dos hinos nacional e do município de São Gonçalo.

Representando a força militar de São Gonçalo, o 7º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede no bairro Mutondo, trouxe um desfile imponente, representando a ordem e a segurança do município. Também desfilando e celebrando o aniversário da cidade, 29 escolas municipais, com aproximadamente 3 mil alunos, levaram sua alegria e criatividade para as ruas. Entre elas, destacaram-se os dois centros de referência em autismo.

“Depois de dois anos, por conta da pandemia, estamos realizando o desfile cívico-militar. É uma festa do povo, é extremamente grandioso poder ver os nossos alunos, os atendidos pelas instituições da Assistência e os militares que aqui servem. É uma tradição muito importante para toda a população e nós temos que manter”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Estiveram presentes no desfile, além do prefeito Capitão Nelson e da primeira-dama Dona Marinete Ruas, o vice-prefeito Sérgio Gevú, todo o secretariado, autoridades militares, religiosas e vereadores do município.