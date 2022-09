O candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, visitou um Ciep abandonado, no Portão do Rosa, em São Gonçalo. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

O candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, visitou um Ciep abandonado, no Portão do Rosa, em São Gonçalo.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 22/09/2022 11:59

Em frente a um Ciep (Centros Integrados de Educação Pública) abandonado, no Portão do Rosa, em São Gonçalo, o candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, falou sobre a importância de valorizar a Educação e a necessidade de se investir na pasta.



Ao lado do ex-secretário municipal de Educação do município do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha e do ex-ministro do Trabalho Brizola Neto, com quem participou de carreata pelos bairros de Jardim Catarina e Santa Luzia, o pedetista reafirmou o compromisso de reabrir os brizolões em todo o estado. “Vamos recuperar todos os Cieps que estão abandonados no estado do Rio e garantir ensino em tempo integral para toda nossa juventude”, afirmou.



Rodrigo Neves também destacou a importância do ensino profissionalizante e das creches em tempo integral. “Vamos dobrar o investimento em ensino técnico e profissionalizante, levando grandes escolas técnicas para a Baixada Fluminense, para a Zona Oeste, para o interior e também aqui para São Gonçalo. E vamos fazer uma parceria com os municípios para garantir que todas as crianças estejam em creche em horário integral. É importante para as crianças, mas também é importante para as mães trabalhadoras, que precisam garantir seus empregos”, explicou Rodrigo Neves.

Agenda

Os compromissos de Rodrigo Neves nesta quinta-feira (22/09) são;



10h - Debate: O Globo, Extra, Valor e CBN;



14h - Momento com imprensa: Estação Campo Grande de trens da Supervia;



14h30 - Caminhada no Calçadão de Campo Grande (Início: Avenida Cesário de Melo x Rua Coronel Agostinho);



19h - Encontro com a Cultura: Nova Estudantina (Praça Tiradentes, 81).