A popularidade do índio herói Xamã não para de crescer no mundo dos quadrinhos. - Divulgação

Publicado 20/09/2022 10:38 | Atualizado 20/09/2022 10:39

Você já ouviu falar em algum super-herói que tenha o poder de se transformar em criaturas para poder defender a natureza? Provavelmente já viu alguma coisa parecida por aí... Mas, e se essas criaturas fossem da mitologia brasileira? Essa é a premissa de Xamã criação do quadrinista gonçalense Eberton Ferreira que acabou apresentando ao universo de super-heróis (a nível mundial) o único personagem capaz de ser o

Curupira, Boitatá, Cuca, Iara, Lobisomem, dentre muitos outros mitos.



“Uma curiosidade é que a edição de número zero foi uma apresentação do herói lançada em formato digital no issuu em 2014 com o intuito de ver como seria a reação do público à ideia de termos um herói sendo o próprio folclore vivo e depois de sessenta mil acessos em poucas semanas, resolvi publicá-lo”, disse Eberton, que foi além e falou sobre o começo meteórico do personagem.

"O sucesso foi tanto que o Herói do Folclore – como foi carinhosamente apelidado - teve várias pequenas tiragens impressas no chamado formatinho entre os anos de 2015 e 2017, mas foi em 2018 que ganhou o

formato definitivo impresso em grande escala. Agora, próximo de esgotar o primeiro milheiro do volume zero busco recursos para sua reimpressão e também para lançar a primeira tiragem de 500 exemplares do volume 4 numa campanha dupla simplesmente sensacional”, conta o autor bastante empolgado com o começo meteórico de arrecadação alcançando a marca de 66% da meta principal em menos de 24h.

A popularidade do índio herói não parou de crescer e ganhou mais força durante o período de reclusão social imposto no auge da pandemia, onde o autor precisou se reinventar para lançar suas obras, já que os eventos literários presenciais estavam suspensos por tempo indeterminado. O caminho encontrado pelo quadrinista foi utilizar o Catarse para potencializar sua visibilidade na internet e conseguir amplificar suas vendas. Foi entre os anos de 2020 e o comecinho de 2022 que Eberton produziu e lançou a saga Os SE7E Volume 2 que é considerado o maior crossover nacional por envolver 161 personagens em um universo compartilhado com artistas de todo o Brasil e onde seu próprio personagem, Xamã, ganhou ainda mais notoriedade.

"Fico muito contente pelo reconhecimento dos leitores pelo meu trabalho e principalmente por ajudar a fomentar um projeto que visa aquecer o mercado de quadrinhos independentes. O próprio leitor investe em seu produto ganha recompensas e ainda tem seu nome eternizado na revista como um dos apoiadores. Somando os três financiamentos anteriores, conseguimos arrecadar um pouco mais de R$30 mil, o que foi uma grata surpresa se tratando de um mercado restrito e de nicho. Também sinto orgulho em resgatar a memória de personagens clássicos, antes esquecidos e até mesmo desconhecidos pelo grande público e que agora voltam a brilhar nas páginas ao lado de heróis contemporâneos. É um momento histórico para a nossa cultura", completou Eberton.

O sucesso da aventura de "Os SE7E"; (uma espécie de Liga da Justiça ou dos Vingadores e que conta com a participação ativa de Xamã na equipe) é justificado pela reunião das regionalidades existentes nas diversas partes do país onde vemos esses superpoderosos representando e valorizando as características do Brasil.

“Esse trabalho abriu outras portas, como por exemplo o game de luta BRazooka´s, onde alguns heróis nacionais foram selecionados para protagonizarem essa empreitada pioneira no segmento, já que é o primeiro jogo com produção e personagens 100% BR”, finalizou o autor revelando também que há opções de apoio tanto para a revista nova, quanto para o game na pré-venda atual.



Para os interessados em apoiar a campanha basta acessar o site https://www.catarse.me/xama4 que dispõe de vários pacotes de recompensas contendo revistas do Estúdio Ton e de outros artistas. Uma das novidades é a proposta para uma coleção de chaveirinhos com tema do folclore, caso as metas estendidas sejam alcançadas.