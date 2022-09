Para a aplicação das vacinas basta levar a caderneta de vacinação e o cartão do SUS. - Divulgação site PMSG

Publicado 16/09/2022 09:54

A Prefeitura de São Gonçalo informou que continua com a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite – também conhecida como paralisia infantil – e de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente 2022, que segue até o dia 30 de setembro.

Segundo o Executivo, todos os responsáveis de crianças até 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) podem procurar 56 unidades de saúde de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para a aplicação das vacinas, basta levar a caderneta de vacinação e o cartão do SUS. As cadernetas de cada criança são avaliadas e a atualização será feita de acordo com o esquema vacinal de cada um.



A vacina contra a poliomielite – uma das mais importantes do calendário – evita o comprometimento do sistema nervoso, que pode levar à paralisia de membros e alterações nos movimentos. Se o imunizante não for aplicado, em alguns casos, a doença pode levar à morte. A vacina deve ser administrada com dois, quatro e seis meses de vida dos bebês e reforçada com 1 ano e três meses e, depois, aos quatro anos.



Além da vacina contra a poliomielite, todas as vacinas de rotina dos calendários de vacinação da criança e do adolescente estão disponíveis para a atualização da caderneta. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Pólio Oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou tríplice viral + varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza e DTPA.



A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de febre. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. O imunizante contra a febre amarela não pode ser realizado, simultaneamente, com a vacina tríplice viral ou tetra viral para crianças com menos de dois anos. Nesse caso, deve-se respeitar o intervalo de, no mínimo, 15 dias entre as doses. Todas as outras podem ser aplicadas no mesmo dia, inclusive a vacina contra a covid-19.



“A campanha da poliomielite tem o objetivo de vacinar 95% das crianças, mas não alcançamos nem 20%. Sabemos que a redução está acontecendo em todo o Brasil e temos que alertar que isso é um risco para a população, que pode ter doenças que já estavam controladas de volta, causando surtos e epidemias. A vacinação em dia é proteção para os nossos filhos e a certeza que crescerão saudáveis”, disse a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), Thainá Fratane.







Locais de vacinação



1 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



2 - Clínica Gonçalense do Mutondo



3 - USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê



4 - PAM Coelho



5 - USF Bandeirantes



6 - USF Tancredo Neves, Trindade



7 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



8 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



9 - USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina



10 - USF João Goulart, Jardim Catarina



11 - USF Elza Borges, Santa Luzia



12 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



13 - USF Ary Teixeira, Bom Retiro



14 - Clínica da Família de Marambaia



15 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba



16 - USF Santa Luzia



17 - UBS Roberth Koch



18 - PAM Neves



19 - Posto de Saúde Roberto Silveira, Vista Alegre



20 - Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



21 - Posto de Saúde Apolo III



22 - Posto de Saúde Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal



23 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa



24 - Posto de Saúde Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros



25 - Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



26 - Posto de Saúde Mutuá II



27 - Posto de Saúde Jair Arantes da Cruz, Boa Vista



28 - Posto de Saúde David Capistrano, Recanto das Acácias



29 - USF Quinta Dom Ricardo



30 - Posto de Saúde Constantino Farah, Mutuapira



31 - Posto de Saúde Portão do Rosa, Portão do Rosa



32 - Posto de Saúde Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



33 - Posto de Saúde Itaúna I



34 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto



35 - USF Zé Garoto



36 - Posto de Saúde Ana Nery, Gradim



37 - Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro



38 - Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha



39 - Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho



40 - Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz



41 - Posto de Saúde Mutuaguaçu



42 - Posto de Saúde Bocayuva Cunha, Sete Pontes



43 - Polo Sanitário Rio do Ouro



44 - Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento



45 - Posto de Saúde Manoel de Abreu, Ipiíba



46 - USF Marileia Cardoso, Jóquei



47 - Posto de Saúde Santa Isabel



48 - Posto de Saúde Marechal Cândido Rondon, Colubandê



49 - USF Waldemar Costa Nunes, Barro Vermelho



50 - Posto de Saúde Almerinda



51 - Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



52 - Posto de Saúde Vila Candoza, Coelho



53 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



54 - Posto de Saúde Adolfo Lutz, Amendoeira



55 - USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



56 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra.