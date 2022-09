O posto de saúde conta com duas equipes médicas. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 16/09/2022 09:27

A Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro de Santa Luzia, primeiro posto de saúde a ser revitalizado no governo do prefeito Capitão Nelson em São Gonçalo, ampliou o atendimento médico com a modernização da unidade. Segundo as informações, são mais 15 consultas semanais com um dos médicos generalistas, o que pode chegar a mais 75 consultas no mês que tem cinco semanas. O posto de saúde conta com duas equipes médicas, além dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).

A USF funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e realiza uma média de 2,5 mil atendimentos por mês. “A estrutura ficou ótima, tem climatização, acessibilidade, melhorou o espaço interno. Até a cobertura no espaço da frente está facilitando o nosso serviço, pois temos como fazer a triagem para o médico antes do paciente entrar para a unidade e consultório, evitando aglomeração”, disse a administradora da USF, Stella Castilho.

Além do aumento no número de consultas, todos os serviços oferecidos tiveram a procura aumentada. São três consultórios com dois médicos generalistas e um consultório com dentista, que atende todos os dias. Também há atendimentos pelo Nasf com fisioterapeuta, psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, educador físico e assistente social.

Entre os serviços estão as consultas com as equipes de enfermagem, vacinação, puericultura, curativo, preventivo, pré-natal e laboratório (exames de sangue, urina e fezes). As consultas e alguns serviços são agendados pelos agentes comunitários de saúde. Outros têm livre demanda. “Nós temos um atendimento básico, mas bem completo e que a população elogia. E com a mudança que a unidade teve, os profissionais trabalham muito mais satisfeitos”, finalizou a administradora.