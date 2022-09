Segundo a Prefeitura, as obras de drenagem prepara o bairro para receber, em breve, a pavimentação. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 15/09/2022

Após reivindicações antigas o bairro Vista Alegre recebe um pacote de intervenções para melhorar a qualidade de vida dos moradores e dos motoristas que passam diariamente pela região. Nesta quarta-feira, equipes da Prefeitura trabalhavam fazendo a ligação das galerias de águas pluviais entre as ruas Itamaraty e Imeri, além da troca de manilhas na Rua Itamiami. "Essas obras de drenagem vão preparar o bairro para receber, em breve, a pavimentação", garantiu o poder público no texto.

O bairro terá 28 ruas beneficiadas através de investimentos do Plano Estratégico Novos Rumos. Nesta primeira fase, 17 ruas, das 28 contempladas, estão recebendo o conjunto de medidas, para minimizar os riscos de alagamento em períodos chuvosos. Na segunda fase das obras, mais 29 vias receberão as intervenções com investimentos do Governo do Estado do Rio. No total, serão R$ 68 milhões investidos no bairro.

A atual gestão está levando diversos serviços reivindicados há anos pelos moradores. O programa Asfalta São Gonçalo já garantiu o recapeamento em 2,1 quilômetros da Estrada São Pedro, que vai da UPA do Pacheco até o CRAS de Vista Alegre, às margens da RJ-104.

Recentemente, a Prefeitura entregou aos moradores a Rua Cidade de Lisboa, também no bairro Vista Alegre. A via recebeu drenagem e pavimentação em 1,6 quilômetro da via. O programa Mãos à Obra, uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também já levou asfalto para diversas vias.