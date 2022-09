O Teatro Municipal George Savalla Gomes vai receber diversas atrações referente ao aniversário de São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 13/09/2022 10:34 | Atualizado 13/09/2022 10:37

A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo vai disponibilizar para a população gonçalense uma grade de programações culturais durante todo o mês de setembro, em comemoração aos 132 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrado no próximo dia 22. Nesta quarta-feira (14), o movimento Dom Sarau se apresenta no Teatro Municipal George Savalla Gomes, a partir das 19h.

A produção do espetáculo disponibiliza para os amantes da cultura um show repleto de dança, música e poesia. A apresentação é composta por uma dançarina, oito cantores e 11 escritores, que mostram sua arte no palco do Municipal. A produção cultural é de Lígia Helena Carvalho.

Nesta terça-feira (13), às 17h, a Secretaria de Turismo e Cultura distribui, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), 75 pares de ingressos para o espetáculo "Dom Sarau", às 19h.

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Quarta-feira (14), às 19h. Classificação etária: livre.