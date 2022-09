Ao lado do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, a candidata a deputada Estadual Priscilla Canedo, conversou com apoiadores em Rio do Ouro. - Divulgação

Ao lado do prefeito de Maricá, Fabiano Horta, a candidata a deputada Estadual Priscilla Canedo, conversou com apoiadores em Rio do Ouro. Divulgação

Publicado 12/09/2022 10:10

O prefeito do município de Maricá, Fabiano Horta, resolveu entrar em ação em São Gonçalo e caminhou ao lado da candidata a deputada Estadual Priscilla Canedo e apoiadores em Rio do Ouro. O chefe do Executivo maricaense passou a tarde do último sábado (10), ao lado da vereadora de São Gonçalo com a proposta de implantar uma Moeda Social no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, os políticos conversaram com comerciantes e moradores da região.

“Priscilla representa a voz para que possamos levar para nossa cidade vizinha, as conquistas que tivemos em Maricá”, comentou o prefeito Fabiano Horta.

De acordo com as informações, Priscilla Canedo está em seu primeiro mandato como vereadora da cidade e é a única mulher eleita na Câmara dos Vereadores de São Gonçalo. Sua candidatura também conta com o apoio do ex-prefeito de Maricá e candidato a deputado Federal Washington Quaquá.

“Fico muito feliz com o apoio e confiança do prefeito que é uma referência política pra mim. Só vamos conseguir propor políticas públicas eficazes na vida do povo se mantermos esse diálogo com a população”, contou Priscilla Canedo.