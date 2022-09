Médicos e técnicos de enfermagem e enfermeiros do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) 4 do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) comemoram a conquista. - Divulgação - Foto: Alex Alves

Publicado 08/09/2022 10:49

Médicos e técnicos de enfermagem e enfermeiros do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) 4 do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, receberam na manhã da terça-feira (6/9), no Núcleo de Gestão da Qualidade, o Selo Top Performer, concedido pela Epimed Solutions, empresa líder no mercado de soluções de gestão de informações clínicas.

Para se ter uma ideia um CTI para receber a certificação como Top Performer tem que apresentar baixa taxa de mortalidade e otimização dos recursos utilizados como aconteceu no ano passado. Representando a Epimed Solutions, Bruno Dantas, lembrou que dos 24 hospitais da rede pública do Estado quatro foram premiados. “O Alberto Torres está entre os de excelência no atendimento”, realçou Dantas.

Paralelamente, o coordenador dos CTIs do Heat, o médico intensivista Ulisses Oliveira, garantiu, que a unidade sempre busca um padrão de excelência que envolve as equipes médicas e multidisciplinares. "Sermos contemplados, por mais um ano, com o selo Top Performer, confirma a eficiência do trabalho de toda a equipe".

A Epimed Solutions foi fundada em 2008 por médicos intensivistas com ampla experiência em estudos de risco e prognóstico. O sistema Epimed Monitor reúne a maior base de dados clínicos e epidemiológicos da América Latina e está presente em centenas de hospitais em todo o Brasil.

O diretor do Hospital Alberto Torres, Raphael Riodades, comemorou mais um prêmio, o quarto consecutivo. "O Alberto Torres está entre as 107 unidades premiadas em um universo de 800 em todo o país que foram

avaliadas. Temos muito orgulho de receber este prêmio, que só consolida o nosso

trabalho junto aos usuários. Temos uma das mais modernas e completas estruturas

hospitalares do Brasil. Este prêmio, mais uma vez, vai para toda a equipe do hospital, sem distinção", garantiu.

Além do coordenador dos CTIs, Ulisses Oliveira, os médicos Matheus Vaz, Marcelo Seixas e Alessandro Jardim também foram agraciados com o honraria. O Hospital Estadual Alberto Torres é administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.